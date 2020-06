Así será el turismo de la Comunitat Valenciana en la fase 3: visitas guiadas, monumentos, ocio y actividades en el hotel

VALÈNCIA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana entrará este lunes, 15 de junio, en una fase 3 "avanzada" que incluye una serie de medidas para reactivar el turismo, con más aforo en las zonas comunes de los hoteles, en los monumentos, la opción de contratar tours guiados y la capacidad de organizar eventos y espectáculos con más asistentes, entre otras novedades que se suman a la libertad de moverse entre las tres provincias.

Después de la reapertura de las playas al baño en la Comunitat Valenciana, las normas que establece el decreto que regula la fase 3, publicado este sábado, se traducen en la posibilidad de desplazarse por la Comunitat, visitar atracciones turísticas, disfrutar de ocio nocturno y acercarse a zoológicos y acuarios.

En primer lugar, los hoteles y alojamientos turísticos valencianos podrán reabrir sus zonas comunes con un aforo del 75 por ciento --frente al tercio que se permitía durante la fase 2--. Esto incluye los bares y restaurantes de los hoteles, con mesas a dos metros de separación como toda la restauración.

Los hoteles podrán organizar actividades o albergar eventos, conforme al aforo del 75% y siguiendo las medidas de seguridad sanitaria. Si son lugares cerrados, deberán ventilarse dos horas antes de su uso. Las actividades de animación y clases grupales se deben planificar con un aforo de 30 personas, respetando la nueva distancia de seguridad de un metro y medio o con mascarillas. Es preferible que sean al aire libre y que no se intercambie material.

Las piscinas de los hoteles, alojamientos turísticos, edificios y urbanizaciones, así como los aparatos de hidromasaje, también estarán disponibles, con aforo del 75% también siempre que sea posible mantener la distancia de seguridad. Si no, se reduce la capacidad de forma que esta se pueda mantener.

Asimismo, los ciudadanos de la Comunitat Valenciana podrán ir a discotecas y bares de ocio nocturno, que no superarán un tercio de su aforo. No obstante, aún no podrán bailar.

VISITAR MONUMENTOS E IR A ESPECTÁCULOS

También podrán visitar museos y monumentos a un 75% de su aforo. Las visitas guiadas se llevarán a cabo en grupos de no más de 20 personas, una capacidad que se controlará desde las taquillas y la venta online. Si fuese necesario, los museos podrán poner a disponer del público un número máximo de entradas por tramos horarios.

Los guías turísticos trabajarán preferiblemente con cita previa,

evitarán transitar por zonas y lugares susceptibles a aglomeraciones y respetar las condiciones establecidas para la visita de monumentos y espacios culturales. No podrán proporcionar a los visitantes audioguías, folletos ni materiales similares.

Además, se permitirán los espectáculos al aire libre con un máximo de 800 asistentes o del 75 por ciento del aforo, una medida que se aplica a cines, teatros y similares. Eso sí, el público deberá permanecer sentado y guardar la distancia mínima de 1,5 metros.

FERIAS, ZOOS Y ACUARIOS

Asimismo, retomarán su actividad los centros recreativos turísticos, los acuarios, los zoológicos y las atracciones de feria, con una afluencia máxima del 75 por ciento de su aforo. Lo harán con sistemas de control y recuento de visitantes.

En el caso de las atracciones de feria, se ocuparán la mitad de asientos de cada fila guardando una distancia de dos metros. Si todas las personas viven en el mismo domicilio, podrán usar todos los asientos. Si son atracciones sin asientos, el aforo será de entre e 30 y 50% dependiendo de las características de las mismas.

TURISMO DE CONGRESOS

Por otro lado, la Comunitat Valenciana permitirá la celebración de congresos, encuentros, reuniones de negocio, conferencias y eventos sin superar los cien asistentes ni el 75% del aforo del recinto.

Además, los barcos y embarcaciones dedicados al transporte turístico y al recreo, excepto los tipo crucero, podrán navegar por las aguas de la Comunitat al 75 por ciento de su aforo. Los barcos de recreo podrán ocuparse al 100% si todas las personas conviven en una misma vivienda, pero en ningún caso podrá superarse el máximo de 15 personas. Así, se permite alquilar barcos, motos acuáticas y otros artefactos náuticos de recreo.