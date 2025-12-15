Así suena 'Los mejores años de nuestra vida', el "puente entre presente y pasado" de La Habitación Roja

La Habitación Roja - TANA CAPÓ

La Habitación Roja lanza el vídeo de 'Los mejores años de nuestra vida', un "puente entre el presente y el pasado" que plasma el paso del tiempo a través de la técnica mixed media e incluye imágenes y vídeos de la banda durante los 30 años de su carrera.

Este tema "cargado de emoción" es el primer adelanto del que será el próximo disco de La Habitación Roja, un álbum especial que conmemora la trayectoria de la banda valenciana, informa la oficina de la banda en un comunicado.

En 2025, 27 años después del lanzamiento original de 'Los mejores años de nuestra vida', La Habitación Roja revisita este tema tan especial a través de un nuevo prisma para darle una nueva vida y así conmemorar su larga y celebrada trayectoria en la música. Ahora presentan el videoclip, en el que plasman visualmente algunos hitos de su carrera para crear un puente entre el presente y el pasado.

Producido por Shake it Studio, el vídeo está hecho a través de la técnica mixed media, la forma perfecta de transmitir ese paso del tiempo que la propia canción evoca. Las imágenes presentan a la banda en la actualidad, en blanco y negro, y en el pasado, en color. Todos esos momentos definen 'Los mejores años de nuestra vida'.

Por un lado, la banda aparece tocando el tema en directo en Little Canyon Studios, el estudio de Luis Martínez en L'Eliana, su pueblo. Por otro, el vídeo incorpora material de archivo propio de la banda, fotos de la época y cintas miniDV, que proponen un viaje temporal. Al digitalizar las cintas, surgen glitches, que se mantienen para enriquecer el lenguaje visual del proyecto.

TEXTURAS DE MIXED MEDIA

Las texturas de mixed media se consiguen a partir de una técnica en la que pintaron a mano el material grabado en Little Canyon y las fotos de época. El equipo creativo imprimió más de 800 páginas y las intervinieron con acrílicos, pincel y squeezer.

Además, el vídeo incluye animaciones digitales de estilo collage creadas en After Effects, fragmentando cada miembro del grupo en recortes de papel, de manera que se coloreaba cuando se desplazaba entre capa y capa.

El vídeo de 'Los mejores años de nuestra vida' visualiza a la perfección el traspaso del tiempo y la nostalgia que transmite la canción.