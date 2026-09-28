Asistida una mujer tras ser atropellada por un tren de la línea 2 del TRAM d'Alacant

Archivo - Imagen de archivo de un tren del TRAM d'Alacant
Archivo - Imagen de archivo de un tren del TRAM d'Alacant - GVA - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: lunes, 28 septiembre 2026 14:49
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   ALICANTE, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Los servicios sanitarios han atendido a una mujer después de que haya sido sido atropellada este lunes por un tren de la línea 2 del TRAM d'Alacant, según fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) consultadas por Europa Press.

   El suceso ha ocurrido entre los apeaderos de Gastón Castelló y Maestro Alonso y ha obligado a interrumpir la circulación en esta línea. Los profesionales médicos han evacuado posteriormente a la afectada, han explicado las mismas fuentes.

   Desde FGV han precisado que el paso de trenes se ha recuperado sobre 13.20 horas. Del mismo modo, a través de un mensaje publicado en la red social X, el TRAM d'Alacant ha explicado que ya se ha normalizado la circulación en la línea 2.

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