Asociación Damnificados DANA critica "la tardanza" del Es-Alert a las 22:08 horas: "No queremos otro 29 de octubre"

ES-Alert enviado a la provincia de Valencia por riesgo de inundaciones - GVA

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Víctimas y Damnificados por la DANA de Valencia ha criticado "la tardanza con la que este miércoles se activó el sistema ES-Alert para informar a la población ante el episodio de lluvias torrenciales que afectó a Valencia y a numerosos municipios de su área metropolitana".

En un comunicado, este colectivo pone de manifiesto que durante la tarde se produjeron inundaciones, rescates, vehículos atrapados, cortes de carreteras, interrupciones de Metrovalencia y el cierre del aeropuerto, mientras numerosas personas continuaban desplazándose desde sus puestos de trabajo hacia sus domicilios.

"El ES-Alert de la Generalitat fue enviado a las 22:08 horas, cuando la situación ya había generado numerosas incidencias y muchas personas se encontraban expuestas al riesgo en carreteras y polígonos industriales", lamentan los damnificados, que, por otro lado, han censurado también que el partido Levante UD - Athletic Club de Bilbao se suspendió a última hora con miles de personas dentro del estadio.

"Para nosotros, y especialmente para quienes vivimos y sufrimos la DANA del 29 de octubre de 2024, lo ocurrido ayer no fue simplemente otro episodio de lluvias intensas. Volvimos a vivir miedo, angustia e incertidumbre. Muchas personas de los municipios más afectados volvieron a encontrarse con calles y casas inundadas, vehículos atrapados y dificultades para regresar a sus hogares. Situaciones que inevitablemente hicieron recordar lo ocurrido aquel 29 de octubre", exponen.

"Nos resulta especialmente grave --continúan-- que, casi dos años después de aquella catástrofe, la población vuelva a recibir una alerta cuando la emergencia ya se está desarrollando y no con la antelación necesaria para poder evitar los desplazamientos y ponerse a salvo".

La entidad incide en que ayer existía un aviso naranja por lluvias intensas y se activaron alertas hidrológicas ante el riesgo de crecidas en los barrancos del Poyo-Saleta y en el río Magro. Sin embargo, "el aviso masivo a la población no llegó hasta las 22:08 horas".

Por ello, apuntan, "cuestionamos los criterios y el momento en que se decidió activar el ES-Alert y exigimos explicaciones sobre por qué no se produjo una comunicación de emergencia con mayor antelación, especialmente teniendo en cuenta los antecedentes de inundaciones de nuestra zona y la experiencia del 29 de octubre de 2024".

"Después de lo ocurrido aquel día, nos resulta difícil entender que la población vuelva a encontrarse en carreteras y zonas potencialmente inundables cuando recibe el aviso de emergencia. No queremos volver a escuchar, una vez pasada la emergencia, que los protocolos se cumplieron. Queremos saber si esos protocolos están realmente diseñados para proteger a la población y si se están aplicando de manera que permitan actuar antes de que las personas estén expuestas al peligro", reclaman.

"LAS CONSECUENCIAS DE LLEGAR TARDE"

Para la asociación de víctimas, "lo que sucedió ayer demuestra que todavía existe una enorme distancia entre conocer que existe un riesgo y conseguir que la población reciba la información necesaria para poder protegerse a tiempo". "Y nosotros conocemos demasiado bien las consecuencias de llegar tarde. No queremos otro 29 de octubre", apostillan.

Por eso, consideran "imprescindible esclarecer por qué el aviso llegó cuando muchas personas ya estaban expuestas al peligro y exigimos una explicación pública sobre la gestión de la alerta de ayer".