La Generalitat envía ES-Alert al litoral norte y sur de Valencia para informar del riesgo de inundación

ES-Alert enviado a la provincia de Valencia por riesgo de inundaciones - GVA

VALÈNCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat ha enviado un ES-Alert a los móviles del litoral norte y sur de la provincia de Valencia para informar del riesgo de inundación ante la situación de lluvias generalizadas.

La alerta pide a los ciudadanos que permanezcan atentos a las recomendaciones, que eviten desplazamientos y alejarse de los cauces y barrancos, que respeten los cortes de tráfico establecidos y, en caso de incremento del nivel de agua accedan a pisos superiores de las viviendas.

Las fuertes lluvias han dejado en poco tiempo durante la tarde acumulados de 85 litros por metro cuadrado en l'Eliana, 76,2 en Torrent y 73,6 en Chiva, según la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet). En Riba-roja de Túria se han alcanzado 63,4 l/m2, Llíria, 64,2 y Paterna, 67,4, son algunas otras de las localidades valencianas que han superado los 60 litros por metro cuadrado.