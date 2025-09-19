La Asociación de Derecho Sanitario reconoce a Alicante Gastronómica Solidaria por su "ayuda" en Valencia tras la dana

ALICANTE, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Derecho Sanitario de la Comunitat Valenciana (ADSCV) ha clausurado su octavo congreso con la entrega del V Premio de Derecho Sanitario a la fundación Alicante Gastronómica Solidaria por su "ejemplo de ayuda y vertebración" con los municipios de la provincia de Valencia afectados por la dana del pasado 29 de octubre.

El presidente de la entidad, Caros Fornes, ha sido el encargado de entregar el galardón al presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, junto al presidente y la directora de la fundación Alicante Gastronómica Solidaria, Jesús Navarro y Gema Amor, en el Auditorio del Colegio de Médicos de Alicante.

Fornes también se ha referido a otros casos de "compromiso con la defensa de los profesionales sanitarios de la Comunitat Valenciana y, por extensión", de "la defensa y ayuda a toda la sociedad". En este punto, ha mencionado a galardonados en ediciones anteriores, como son la Confederación Salud Mental España, la Fundación Rei Jaume I, la Fundación IVO y la doctora María Isabel Moya, vicepresidenta primera del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM).

En este año marcado por las consecuencias de la dana de Valencia, el presidente de la ADSCV ha explicado que "la asociación ha querido reconocer el trabajo de los miles de voluntarios y voluntarias anónimos que demostraron un comportamiento ejemplar apoyando a las empresas y particulares afectados por las inundaciones y ayudando a recuperar viviendas, comercios, centros de salud, farmacias y clínicas privadas".

Por estas razones, la ADSCV ha explicado en un comunicado que ha elegido a Alicante Gastronómica Solidaria para su V Premio de Derecho Sanitario porque esta asociación alicantina fue "una de las primeras en trasladar sus recursos a la llamada zona cero de la dana, donde estuvo hasta el pasado mes de enero cocinando y repartiendo menús diarios de comida caliente y donde organizó, además, la cabalgata de los Reyes Magos en las poblaciones de Llocnou de la Corona, Sedaví, Benetússer, Alfafar, Massanassa, Catarroja y Albal".

"PERSEGUIR" LOS "ABUSOS" EN LA ERA DE LA SALUD DIGITAL

En la clausura del congreso, Fornes también ha recordado que "si en el acto inaugural" se demandó a las administraciones "afrontar los retos de la salud sin fronteras ni ideologías", en el cierre ha alertado "de los abusos que se están produciendo en la era de la salud digital", por lo que ha abogado por "actualizar la legislación para perseguirlos".

En este sentido, el presidente de la ADSCV ha alertado del "riesgo que supone la promoción encubierta o la venta indiscriminada de servicios o productos pseudosanitarios en internet, tanto para la salud de las personas como para el futuro de las profesiones sanitarias tituladas".

Por estas razones, los expertos en derecho sociosanitario reunidos en Alicante han demandado al Gobierno que "impulse" el Plan para la Protección de la Salud frente a las Pseudoterapias, que se aprobó en 2018 "para evitar la publicidad engañosa y garantizar que todas las actividades sanitarias se realicen por profesionales que dispongan de titulaciones oficiales".