Una asociación de víctimas dana cree una "burla a la reconstrucción" la presencia de Marí Olano en la Comisión Mixta

VALÈNCIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

L'Associació Víctimes de la DANA 29 d'Octubre de 2024 ha calificado de "burla a la reconstrucción" el nombramiento del concejal José María Olano como representante de la ciudad de València en la Comisión Mixta impulsada por el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana y los ayuntamientos afectados.

En un comunicado, este colectivo --uno de los mayoritarios de damnificados de la barrancada-- manifiesta su "preocupación ante el rumbo que está tomando la comisión mixta de reconstrucción impulsada por el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana y los ayuntamientos afectados".

En este sentido, subrayan que "cualquier espacio de coordinación institucional es necesario" y, por ello, afirman "con claridad que la coordinación y la comunicación interadministrativa no son un eslogan, son una necesidad vital". "Pero, para que sean creíbles, deben ir acompañadas de responsabilidad, coherencia, voluntad real de cooperación, transparencia, criterios objetivos en las decisiones y rendición de cuentas", hacen notar.

En este contexto, consideran "una burla a la reconstrucción y a la entidad metropolitana de l'Horta Sud el nombramiento del concejal José María Olano como representante de la ciudad de València en esta comisión".

"No se puede situar como interlocutor en una comisión de reconstrucción a alguien que ha cuestionado públicamente la legitimidad de las asociaciones vecinales y su representatividad y que, como ha demostrado en sus propias palabras, no cree en la participación ni en el diálogo", exponen.

En esta línea, la asociación muestra su apoyo "explícito" a los Comités d'Emergència i Reconstrucció (CLER) en su exigencia de revocación del nombramiento y comparte "plenamente su advertencia de que la reconstrucción no puede hacerse de espaldas a quienes sacaron el barro de las calles de barrios y pedanías como La Torre, Castellar-l'Oliveral, Faitanar o Forn d'Alcedo.

Coincide igualmente en que, al nombrar a Olano, la alcaldesa de València, María José Catalá, "premia la soberbia y castiga la participación ciudadana".

L'Associació Víctimes de la DANA 29 d'Octubre no entiende una reconstrucción "que no sea participada, participativa y transparente". "Pero tampoco queremos escenificaciones ni fotografías para hacer política partidista. No queremos que se torpedee el funcionamiento de esta comisión con nombramientos que representen el negacionismo climático o el desprecio a la participación ciudadana en un proceso tan importante como la reconstrucción y los planes de adaptación al territorio", reclaman.

En este punto, advierten de que "la reconstrucción no es solo hormigón", sino también "prevención, planificación y adaptación al cambio climático con criterios técnicos y científicos".

RESPETO AL PATRIMONIO NATURAL

"Es respeto al patrimonio natural y al territorio que habitamos. Es escuchar a bomberos, técnicos de emergencias, universidades, agricultores y vecindario. Y es transparencia y claridad, con convocatorias con criterios objetivos de pública concurrencia, evaluadas por técnicos independientes (para evitar adjudicaciones a dedo), y sistemas abiertos de rendición de cuentas", agregan.

"De nada sirven las palabras y los anuncios --continúan-- si después no se trabaja seriamente. Más aún después de lo que vivimos el 29 de octubre de 2024".

El colectivo dice que no puede olvidar que "fue la Generalitat la primera que no quiso coordinarse ni facilitar la ayuda de otras comunidades autónomas, tal como acreditan los correos oficiales enviados desde la propia administración autonómica".

"La falta de coordinación fue una realidad con consecuencias irreparables. Estamos hablando de seguridad y del buen hacer que encontramos en todos los informes serios y en los trabajos avalados por personas expertas reconocidas", enfatizan.

Aluden a las reflexiones aportadas por estudiosos del territorio, que coinciden en una idea fundamental: "tras un desastre de esta magnitud, para que la reconstrucción y la adaptación sean eficaces, deben contar necesariamente con una ciudadanía organizada y activa".

"La participación no es un obstáculo, es una garantía de calidad democrática y de eficacia en las políticas públicas. Miramos los planes anunciados hasta ahora con preocupación. Necesitamos información, transparencia y rendición de cuentas. Y responsables políticos que crean realmente en la democracia, la participación y el diálogo con la ciudadanía. Solo así podremos empezar a recuperar la confianza institucional y garantizar que lo que ocurrió no vuelva a repetirse", concluyen.