Asociaciones de Consumidores exigen la devolución íntegra de las entradas tras la cancelación del Festival de les Arts

Recinto del Festival de Les Arts y asistentes, este sábado tras su cancelación - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones de Consumidores y Usuarios exigen a la organización del Festival de Les Arts la devolución íntegra del importe abonado por las entradas y abonos del evento tras la cancelación de la segunda jornada del festival y las incidencias registradas durante su primer día de celebración, tal y como han reclamado la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCCV) y Facua Comunitat Valenciana.

Desde UCCV han indicado en un comunicado que aunque la promotora ha anunciado la devolución del importe correspondiente a las entradas del sábado y del 50% de los abonos, así como el reembolso del saldo pendiente de las pulseras cashless, estas medidas resultan "insuficientes" para compensar los perjuicios sufridos a las personas afectadas.

En este sentido, la Unión de Consumidores entiende que las personas usuarias tienen derecho a recuperar el importe completo de sus entradas y abonos, especialmente teniendo en cuenta las deficiencias denunciadas durante la primera jornada del festival, tanto por las personas asistentes como por los propios artistas, relacionadas con la calidad del sonido y las condiciones en las que se desarrollaron varias actuaciones.

Asimismo, la UCCV reclama que también se cubran los gastos de transporte y alojamiento de las personas afectadas que se desplazaron desde otras localidades o comunidades autónomas para asistir al evento y que vieron frustrada su experiencia por la suspensión del festival, "dado el considerable perjuicio ocasionado, especialmente, ante unas medidas adoptadas por la organización del evento para cumplir con los límites y restricciones acústicas, que resultaron totalmente ineficaces y perjudicaron la celebración del evento en condiciones admisibles", ha denunciado.

En opinión de Francisco Rodríguez, secretario de la Unión de Consumidores, "las personas consumidoras que adquirieron las entradas del festival no son los responsables de su cancelación y, por lo tanto, no deben asumir las consecuencias de una situación que era previsible y para la que los organizadores deberían haberse buscado alternativas organizativas más eficaces, tal y como se habían previsto en otros festivales que iban a realizarse en la misma ubicación".

Además, la Unión de Consumidores ha solicitado una reunión "urgente" a la Conselleria de Emergencia e Interior con el objetivo de analizar la situación generada, buscar soluciones para las miles de personas afectadas por la cancelación del festival y trasladar una propuesta de modificación de la normativa autonómica vigente para reforzar la protección de las personas consumidoras ante este tipo de situaciones.

La Unión de Consumidores recomienda a todas las personas afectadas que soliciten cuanto antes, preferiblemente por escrito y mediante correo electrónico, la devolución íntegra de las cantidades abonadas, conservando toda la documentación relacionada con la compra de entradas, reservas de alojamiento, billetes de transporte y demás gastos ocasionados.

La entidad recuerda que esta comunicación previa será "fundamental" para poder acudir posteriormente a los organismos de consumo, tanto asociaciones de consumidores como Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) de su localidad y poder presentar una reclamación u otras acciones legales en defensa de sus derechos.

Por su parte, desde Facua consideran que la organización ha actuado "con mala fe", pues "siguió adelante con la ubicación del festival pese a ser conocedora de que no se podía superar los 85 decibelios en horario diurno y de 80 decibelios en horario nocturno".

Facua también entiende que los asistentes tienen derecho a recibir el importe íntegro del dinero que pagaron por sus abonos, ya que durante la jornada del viernes, "los constantes problemas con el sonido hicieron que los conciertos no se celebrase con las condiciones mínimas de calidad que se esperan", han remarcado.