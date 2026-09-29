Asociaciones vecinales y sociales protestan por la turistificación y la "carencia" de transporte público

Asociaciones vecinales y sociales de València protestan por la turistificación y la "carencia" de transporte público - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones vecinales y sociales se han concentrado este martes a las puertas del Ayuntamiento de València, con motivo del pleno municipal de septiembre, para denunciar la "turistificación" de los barrios y la "carencia exagerada" de un transporte público con "frecuencias desastrosas".

La convocatoria ha reunido a representantes vecinales de Benicalap-Entrecaminos, Benimaclet, Campanar, Marxalenes, Orriols-Rascanya, Sant Antoni, Torrefiel, Orriols en Lluita, el Grau, así como a miembros de la PAH València y la Plataforma de Solidaritat amb les persones residents de la Fórmula 1.

Desde Orriols en Lluita, Mari Carmen Tarín ha reivindicado que los barrios de la zona norte de la ciudad de València quieren "un transporte digno y de calidad". El servicio público, y en particular la EMT, "ha ido empeorando" en los últimos años, con menores frecuencias y "autobuses que a la tercera parada ya llegan con el cartel de completo", ha relatado.

Tanto Tarín desde Orriols como el presidente de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Campanar, Pep Benlloch, han denunciado que los residentes de sus barrios tardan más de una hora en llegar con transporte público a su hospital de referencia, que es La Fe. "El servicio que tenemos es muy deficitario" y "los autobuses vienen completos".

Benlloch ha detallado que líneas como la 67 registran frecuencias de paso de media hora. Desde el Ayuntamiento "dicen que no, que van a poner más conductores, más autobuses, pero eso es una mentira que nos cuentan", ha aseverado.

En la misma línea, la representante de Orriols ha señalado que no es solución convertir las líneas 8 y 11 en una sola, la 58 porque "para llegar desde Orriols hasta La Fe haría 30 paradas" y además les dejaría a 500 metros del hospital. Por ello, ha pedido un autobús lanzadera hasta la puerta del centro sanitario.

TURISTIFICACIÓN

Por parte de la Associació Veïnal del Grau, María Orrit ha indicado que "lo peor que está pasando en el barrio son los turistas" y ha pedido "controlar el turismo", ante unos visitantes que en el barrio "hacen lo que les da la gana", desde chillar hasta orinar en la vía pública, ha denunciado. Según la representante vecinal, en los dos últimos años este fenómeno se ha intensidicado "muy rápido" y "no queda un bajo en el barrio que no sea piso turístico".

"Estamos pidiendo al Ayuntamiento en todas las juntas de distrito que por qué no se pone la tasa turística", ha señalado, antes de apuntar que la tasa permitiría mejorar el transporte.

Orrit ha expuesto que los vecinos van "como sardinas" en el autobús, que en verano por la conexión con la playa pasan completos y que, además, este año se ha agravado la situación por el corte del metro desde Serreria hasta Alameda. "No nos hemos podido mover tranquilamente. El que tiene dinero y puede pagarse un coche y contaminar, puede irse donde quiera. El que no tiene, se muere de asco en el Grau", ha expuesto.

A su juicio, "para este Ayuntamiento los vecinos del Grau somos ciudadanos de tercera o simplemente a lo mejor ni existimos". Así, también ha denunciado la falta de zonas verdes, ha reclamado medidores de la calidad del aire ante la "contaminación que estamos tragando todos los vecinos" y ha lamentado la falta de instalaciones deportivas y culturales en el barrio.

ACCESO A LA VIVIENDA

También ha tomado la palabra una de las portavoces de la Plataforma Solidaritat persones de la Fórmula 1, Ana Isabel Martínez. "La ciudadanía valenciana tiene claro que por encima de los especuladores, que por encima de los inversores, estamos las personas y que nos encontramos en un momento donde absolutamente todas estamos más cerca de vivir en una chabola como las personas del antiguo circuito que de un ático como el de (la presidenta de la Comunidad de Madrid) Ayuso o un piso como el de (el presidente de Mercadona) Juan Roig".

"Debemos defender que las personas no sean desalojadas en cualquier momento, porque mañana, o pasado mañana, como muy tarde, esos derechos los vamos a necesitar cualquiera de nosotras", ha señalado, antes de denunciar la "precariedad laboral" y la "dificultad de acceso a la vivienda" que sufren los vecinos mientras "los políticos están legislando para turistas, para inversores".

Ana Isabel Martínez ha reclamado una mesa de diálogo para que el Ayuntamiento atienda la situación de las personas que residen en el antiguo circuito de Fórmula 1 y que "se abra un proceso judicial garantista de derechos". Así, ha denunciado que la alcaldesa está "aplicando unas políticas de maltrato institucional".

La PAH se ha unido a la protesta vecinal para, en palabras de su representante José Luis González, "exigir al Ayuntamiento la responsabilidad que tiene ante los desahucios". "Cuando se producen, solo dan a la gente un albergue o un hostal, pero después se queda en la calle. Hay gente que está durmiendo en coches o hacinada y hay adjudicaciones de viviendas que nunca llegan para los desamparados", ha criticado.

El activista ha señalado que hace meses la PAH ya acudió al pleno municipal para denunciar que "había 505 familias que no habían recibido las ayudas de alquiler, aunque cumplían los requisitos, por falta de presupuesto". "La gente sigue sin cobrar", ha advertido, al tiempo que ha denunciado que han "cerrado la oficina de vivienda para atender a la gente y han abierto una a favor para las víctimas de la ocupación".

"Hoy la gente está desatendida y necesitamos, frente a la situación tan terrible de la vivienda, con desahucios y con precios en los alquileres, una administración que intermedie y que esté al lado de la gente", ha reclamado.