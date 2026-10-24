Asociaciones de víctimas del 29O: "Vamos a llegar a los dos años y sentimos que estamos aún en la casilla de salida"

La de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre, Mariló Gradolí (i), la vicepresidenta de la Asociación de Damnificados de l'Horta Sud, Elisabeth González, (c) y la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29O, Rosa Álvarez (d). - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las tres principales asociaciones de víctimas y damnificados por la dana que el 29 de octubre de 2024 arrasó buena parte de la provincia de Valencia y dejó 233 personas fallecidas sienten, casi dos años después, que se encuentran "aún un poco en la casilla de salida" porque siguen esperando "la verdad, la justicia y la reparación" y que se asuman responsabilidades por una catástrofe por la que, según avanza el tiempo, se sienten "peor".

Entre sus principales temores, que el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón pueda seguir en las listas autonómicas para las próximas elecciones o mantenga un "aforamiento fraudulento" si fuera designado senador territorial por la Comunitat Valenciana. Y apuntan un hecho que consideran clave en la gestión actual de las últimas danas o lluvias torrenciales que han afectado a la Comunitat Valenciana: no es que se haya aprendido más, es que hay más coordinación porque "nadie quiere hacer un Mazón, simplemente".

Y entre sus planteamientos, con vistas a la aún en marcha reconstrucción, consideran que "no es una cuestión de reconstruir lo que ya estaba, ni muchísimo menos" sino "pensar y repensar cómo construir o no construir". Para ello, reclaman un equipo multidisciplinar, donde los geógrafos tengan un peso fundamental y piden que la decisión de enviar alertas "no puede estar en manos de políticos" sino de un gabinete de expertos.

Así lo aseguran, en una entrevista con Europa Press, la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29O, Rosa Álvarez; la de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre, Mariló Gradolí y la vicepresidenta de la Asociación de Víctimas y Damnificados Dana Valencia, Elisabeth González, a las puertas del segundo aniversario de una tragedia que les ha marcado para siempre. "Te das cuenta de que la ausencia es muchísimo más palpable, ya no hay engaños psicológicos que te valgan y la realidad se hace patente", afirma Rosa, que perdió a su padre en Catarroja.

En esta línea, Gradolí recalca que "no puede haber una sanación completa mientras no tengamos esa verdad y esa reparación tan necesaria". Para Álvarez, es necesario "que se haga justicia, que se haga reparación y sobre todo mantener la memoria, pero no una memoria solamente de recuerdo, sino como testimonio para que nunca más vuelva a pasar".

Por su parte, Elisabeth González ratifica que están "peor que incluso el primer año" porque además falta la justicia y la prevención. "La justicia es lenta, aunque de momento confiamos porque se está haciendo una buena instrucción; no se ha reconstruido sino que se ha reparado lo que había dañado pero todavía no tenemos estructuras hidráulicas potentes que puedan paliar si volviese a producirse una dana similar", ha argmentado.

"MIEDO"

Al respecto, lamenta: "Con lo cual cada vez que hay mal tiempo, se produce la ansiedad, el malestar y el insomnio generalizado por parte de la población". "Dos años después, cuando llueve, todavía pasamos miedo, todavía nos revuelve el estómago y nos vuelve de nuevo al 29 de octubre de 2024", añade Gradolí.

Por ello, sostiene González que el sentimiento "generalizado" es que, al cabo de dos años, están aún en la "casilla de salida". Y todas ellas apuntan a la necesidad de mayor apoyo psicosocial para tratar el duelo de forma colectiva y destacan el papel de las Unidades de Salud Mental de Emergencias (USMES), impulsadas por el Ministerio de Sanidad, cuyo trabajo han logrado mantener un año más.

Por contra, reprochan que el Consell "no hizo nada". "Lo que hizo fue insultarnos, intentar desacreditarnos e intentar que las asociaciones no estuviésemos legitimadas", critica Gradolí, mientras que Rosa Álvarez mantiene que la Generalitat Valenciana "puso a bombo y platillo unos psicólogos que iban por las calles cuando todo el mundo estaba en shock y no podíamos ni atenderles" y "los quitó en silencio casi de manera inmediata".

"Fueron las asociaciones las que tuvimos que solicitar a Delegación del Gobierno que necesitábamos ayuda", ha dicho, y eso fue el nacimiento de las USMES. Álvarez ha lamentado que no tuvieron hospital de campaña ni se pudieron acercar donde estaban los familiares fallecidos porque se lo prohibió la entonces consellera Nuria Montes. "Eso nos ha marcado para siempre", ha expuesto, y ha aseverado: "Hay dos cosas que no se pueden reconstruir de ninguna de las maneras: la vida humana y la salud mental si no es cogida a tiempo".

Por su parte, González lamenta que tuvieron que "aprender a lidiar" solos con la pérdida de seres queridos pero también con el ver morir a otros. "Muchas personas supervivientes hemos visto víctimas, nos hemos salvado por los pelos y hemos tenido que aprender también a hacer un duelo en ese aspecto. El por qué esa noche fue una lotería: yo tengo que dar gracias, la otra persona que estaba a mi lado no pudo", asevera.

"EL MANTRA DEL APRENDIZAJE NO NOS VALE"

Sobre los últimos envíos de ES-Alert y la diferencia con el que llegó a las 20:11 del 29 de octubre, las asociaciones consideran que "lo que nos están tratando de vender es que en 2024 pasó una dana y que ahora ya se ha aprendido" pero "no fue un aprendizaje, hubo una negligencia porque no se estuvo donde se tenía que estar". Por tanto, recalca Mariló Gradolí, "ese mantra de que hemos aprendido no nos vale porque aprender también significa asumir responsabilidades y no se han asumido".

"Y eso tuvo un precio que fueron 233 víctimas mortales", ha expuesto. A juicio de Rosa Álvarez, lo que las asociaciones han pagado es el "máximo precio": "233 muertes totalmente evitables", algo que ha quedado patente en la última dana. De hecho, sostiene que ahora "no es que se haya aprendido, es que simplemente se han aplicado unos protocolos que el 24 de octubre de 2024 no se aplicaron". "Ahora nadie quiere hacer un Mazón, simplemente", concluye.

En esta línea, Elisabeth González es de la opinión de que "hay diferencias abismales" en ambos casos. En 2024 "no hubo ningún aviso" y un Cecopi tardío mientras que en esta última dana ha habido "hasta cinco reuniones previas" y "distintos avisos". La vicepresidenta de su colectivo rechaza afirmaciones de tertulianos que dicen que se ha "aprendido a no bajar a los garajes": "A ver si se enteran de que a pie de calle estábamos a 2.78 metros de agua en Paiporta"".

"VERGÜENZA" E "INSULTO"

Las tres asociaciones rechazan con rotundidad la posibilidad de que el PPCV incluya a Mazón en ninguna de sus listas o pueda acabar como senador territorial por la Comunitat Valenciana y critican que el PP lo haya mantenido, "aplaudido" y no le haya reclamado el acta.

"Sería una vergüenza muy grande; un descaro y un insulto para los valencianos", avisa Gradolí, para quien sería "mantener su aforamiento por la parte de atrás". Por eso, su asociación ha recurrido al Tribunal Constitucional para que no le aplique el aforamiento. Y ese es su deseo para el próximo año: "que no siga aforado 'in aeternum'".

La asociación de Rosa Álvarez, que espera que el próximo año Mazón acabe investigado y se abra juicio oral a Salomé Pradas y Emilio Argüeso, teme que el 'expresident' pueda seguir aforado porque "no puede permitirse no estarlo", si bien sostiene que sería "muy vergonzoso". Para la presidenta de la entidad, en este caso, "también son cómplices las personas que el día que llegue el momento emitan su voto y le den apoyo a quien está dando apoyo al criminal".

González suscribe estas palabras y cree que el PP "hubiese ganado adeptos si desde el primer día hubiera invitado a Mazón a salir por la puerta de atrás". "Porque hay que ser muy miserable para no avisar, pero más miserable aún para no ayudar porque pasaron horas hasta que la UME se pudo hacer cargo y llegar a todas las localidades, con víctimas en la calle, sin ayuda y sin agua ni siquiera para beber".