Associació de Víctimes DANA 29 d'Octubre enviará a todos los ayuntamientos una moción para exigir el acta a Mazón

Archivo - Decenas de personas durante una manifestación convocada bajo el lema 'Mazón a presò' - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre de 2024 remitirá a todos los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, a través de los distintos grupos políticos, una moción para exigir el acta de diputado del PP en Les Corts al 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón, quien fuera jefe del Consell durante la catástrofe que provocó 230 fallecidos y más de un año después. Esta iniciativa también instará a implementar políticas activas de protección ante emergencias.

"La protección política a Carlos Mazón, que continúa como diputado manteniendo el aforamiento, no es solo una cuestión jurídica, sino un mensaje de la protección del PP y Vox hacia el garante de la gestión criminal de la emergencia", manifiesta la presidenta de la entidad, Mariló Gradolí.

Además, advierte que "estamos viendo con preocupación que no se está produciendo ningún cambio real en las políticas públicas tras lo ocurrido el 29 de octubre. No estamos viendo una revisión profunda de los sistemas de emergencias, ni una planificación seria de adaptación ante fenómenos extremos, ni medidas estructurales que garanticen que esto no volverá a ocurrir".

La asociación ha celebrado esta semana una asamblea local en el salón de plenos del Ayuntamiento de Benetússer (Valencia) con cerca de un centenar de personas socias y colaboradoras del municipio, uno de los más afectados por la dana del 29 de octubre de 2024. Esta reunión forma parte de un ciclo de asambleas locales que la asociación ha iniciado "con gran éxito" para realizar un balance colectivo previo a su asamblea anual.

El objetivo es generar espacios de escucha activa, análisis y debate para preparar y diseñar conjuntamente las líneas de actuación y las próximas acciones de la asociación. El ciclo de asambleas locales continuará próximamente en municipios como Catarroja, Massanassa o Paiporta, reforzando la implantación local como herramienta clave para decidir la estrategia y el proyecto de trabajo colectivo, con el objetivo de "verdad, justicia, memoria y seguridad para el futuro" y con la voluntad de que "no vuelva a repetirse una gestión tan negligente de una emergencia".

La asamblea local ha servido para recoger propuestas e inquietudes de los socios y colaboradores participantes. Entre ellas, la asociación ha tomado nota de la necesidad de reforzar las movilizaciones mediante una red de alianzas e impulsar nuevas acciones.

A petición de los socios y colaboradores asistentes, la entidad estudiará la situación de las ayudas al alquiler vinculadas a la dana para 2026 y organizará un nuevo encuentro centrado en el territorio y en la tributación de las ayudas en la declaración de la renta.

"NUESTRA LUCHA NO HA TERMINADO"

Toñi García, quien perdió a su marido y a su hija en la dana, ha explicado en la asamblea los objetivos de la asociación y ha reivindicado: "Nuestra lucha no ha terminado. Por nosotras y nosotros, por las personas que ya no están y por todas las que pueden venir".

Por su parte, el tesorero de la entidad, Josep Ignasi Carpio, ha centrado su intervención en las ayudas e indemnizaciones, ofreciendo orientación a socios y colaboradores. La abogada de la asociación, Míriam Salmerón, ha explicado el proceso de instrucción que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja y ha respondido a preguntas de los asistentes.

La reunión, con la colaboración de Fundació Horta Sud, el Ayuntamiento de Benetússer, Ecos del Agua, Guaix - Coordinadora pel Valencià de l'Horta Sud y el CLER de Benetússer, ha congregado a más de medio centenar de socios y colaboradores en un espacio de diálogo, información y participación directa.