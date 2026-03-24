Las Atarazanas del Grau acogen la exposición 'La naturaleza de las cosas'

Exposición 'La naturaleza de las cosas'
Exposición 'La naturaleza de las cosas' - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
Europa Press C. Valenciana
Publicado: martes, 24 marzo 2026 15:48
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   VALÈNCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Las Atarazanas de València albergan la exposición 'La naturaleza de las cosas', un proyecto de los artistas valencianos Cris Bartual y Miquel Ponce que podrá visitarse hasta el 28 de junio en el horario de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 19.00 horas.

   La muestra presenta una "nueva iteración de un archivo visual y táctil" iniciado por ambos artistas en 2022. Propone una reflexión sobre la relación entre naturaleza y artificio, "sobre las marcas que la civilización deja en el paisaje y la capacidad de la imagen para convertirse en un resto, un sedimento o un fósil visual".

   La exposición forma parte de la Convocatòria Oberta hecha por el Ayuntamiento en 2021, tal como ha informado el consistorio en un comunicado.

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