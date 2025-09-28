Atendidas diez personas por inhalación de humo en un incendio en la calle Fuente de San Luis de València

Archivo - Una unidad SAMU y una SVB, respectivamente - GVA - Archivo

VALÈNCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de diez personas, de entre tres y 53 años, fueron atendidas por inhalación de humo la noche de este sábado por un incendio decretado en la calle Fuente de San Luis de València.

El aviso se recibió sobre las 22.16 horas y hasta el lugar de los hechos se desplazaron una unidad del SAMU, una SVB, una SVA de enfermería, una ambulancia convencional y un vehículo de soporte y coordinación, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Entre los heridos, un hombre de 35 años fue atendido por fractura y otro de 51 por inhalación de humo. Ambos fueron trasladados al Hospital Peset.

Igualmente, una mujer de 36 años fue movilizada al Hospital la Fe también por inhalación de humo. El resto de los afectados fueron dados de alta 'in situ'.