La Audiencia de Alicante condena a un empresario por estafar 90.000 euros a otra mercantil con la compra de pescado

Archivo - Sede de la Audiencia Provincial de Alicante, en la plaza del Ayuntamiento de la ciudad, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a seis meses de cárcel y al pago de una multa a un empresario que estafó a otra mercantil casi 90.000 euros con la compra de pescado y marisco para la campaña de la Navidad de 2016.

La sentencia recoge el acuerdo de conformidad al que llegaron la Fiscalía y la defensa durante el juicio, por el que el acusado se declaró culpable de un delito de estafa, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El tribunal ha declarado probado que el empresario, que atravesaba dificultades económicas, hizo a un proveedor un medido de pescado y marisco "mucho mayor al de otras campañas" en los meses de noviembre y diciembre, por un importe total de 89.394 euros, que no pensó en ningún momento y que vendió luego a terceros, antes de liquidar su empresa en una notaría.

El acusado llegó a un acuerdo económico con la mercantil perjudicada y la Audiencia de Alicante le ha aplicado en la sentencia condenatoria las atenuantes de reparación parcial del daño y de dilaciones indebidas.

Asimismo, ha absuelto del delito de estafa a su mujer, para la que la Fiscalía retiró la acusación al entender que no había pruebas de connivencia con el ahora penado en la comisión del fraude.