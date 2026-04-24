La Audiencia coincide con la jueza de la dana y rechaza incluir como víctima a un hombre fallecido en diciembre de 2024

Archivo - Obras de emergencia para la reconstrucción de los puentes de la A-7 sobre el barranco del Poyo, a 30 de abril de 2025, en Quart de Poblet, Valencia, Comunidad Valenciana (España). Estos puentes fueron dañados tras la Dana del 29 de octubre en Va - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia coincide con la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024 y ha rechazado incluir en el procedimiento como víctima a un hombre que falleció el 2 de diciembre del mismo año.

Así se desprende de la resolución, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la que se desestima el recurso de apelación interpuesto por el familiar de la víctima y confirma el auto de la magistrada instructora del pasado 11 de febrero.

La Audiencia entiende que la resolución de la jueza resulta "razonable" y que los argumentos expuestos en el recurso de apelación, interpuesto por la hija del fallecido, no permiten cuestionar esa decisión.

La decisión de la jueza se apoyaba en el informe del Instituto de Medicina Legal (IML) que excluía la relación de casualidad entre las circunstancias puestas de manifiesto por la denunciante y el fallecimiento de su padre el día 2 de diciembre de 2024.

Al respecto, se recogía que el hombre murió por una sepsis urinaria en el contexto de una patología crónica conocida; y que fue atendido el 30 de noviembre de 2024 en el Hospital de la Ribera por cuadro clínico de dos días de evolución de deterioro de su estado general y signos clínicos.

"Los dos eventos se datan en fechas posteriores al 29 de octubre de 2024 y alude a patologías de aparación reciente que las desvincula de las circunstancias que sufrió el hombre el día 29 de octubre de 2024", se exponía. Por ello, la Audiencia confirma la decisión de la jueza instructora.