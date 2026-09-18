La Audiencia confirma juicio por delitos leves al alcalde de Silla y dos policías por supuestas amenazas a una vecina

El alcalde de Silla (Valencia), Vicente Zaragozá. - AYUNTAMIENTO SILLA

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Valencia ordena que el alcalde de Silla (Valencia), el socialista Vicente Zaragozá, y dos policías locales sean citados a un juicio por delitos leves tras denunciar una vecina haber recibido amenazas por parte de los dos agentes tras haber criticado al primer edil en redes sociales.

En un auto fechado el 15 de septiembre, y consultado por Europa Press, la Sección Cuarta de la Audiencia desestima el recurso de apelación que había presentado la vecina a la resolución del tribunal de instancia al considerar que no procede la incoación de un procedimiento por delitos leves porque "los hechos son de gravedad superior y deberían investigarse" con la práctica de diversas diligencias.

Entre ellas, solicitaba la grabación y transcripción de escuchas telefónicas, que se tomara declaración en calidad de investigado al alcalde, así como la identificación del policía apodado "el pestaña" y su compañero para citarlos también como investigados.

Sin embargo, la Audiencia recuerda que en el auto recurrido ya se contemplaba la opción de la incoación de juicio sobre delitos leves y "en este se podrán practicar las oportunas pruebas tendentes a esclarecer los hechos".

Añade que "la solicitud a otro órgano judicial de la remisión de las grabaciones y la transcripción íntegra de unas escuchas telefónicas practicadas en el marco de una investigación por un delito contra la salud pública, sobre la base de 'informaciones publicadas' que aludirían a que en aquellas escuchas, se hace referencia a los hechos de autos, es desproporcionada notoriarnente, además de no estar objetivamente fundada, dada la alusión a unas informaciones publicadas que no se determinan ni se fundan".

En cuanto a la toma de declaración en calidad de investigado de Zaragozá, señala que "la basa la recurrente en su deducción de que los dos policías locales denunciados 'no actuaron por iniciativa propia, sino actuaban por orden directa del alcalde'. "Pero acordada la incoación de juicio sobre delitos leves, y visto el contenido de la denuncia y atestado, lo que procede en realidad es que a dicho juicio sobre delitos leves sean citados como denunciados, tanto los agentes identificados, que decían actuar por indicación del Ayuntamiento, como el alcalde de dicho Ayuntamiento, en dicho momento, a cuyo favor y por cuya indicación, estarían actuando aquellos, presuntamente". Por último, hace notar que los dos agentes ya están identificados.

Por todo ello, concluye que está "en el ineludible caso de tener que desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución recurrida". "Todo ello sin perjuicio --puntualiza-- de que, si tras la práctica de las pruebas en la vista oral del juicio sobre delitos leves se dedujera que los hechos son de una gravedad superior, se podría revertir el procedimiento y disponer por el órgano de enjuiciamiento la oportuna reacomodación procesal, ya que la calificación jurídica de los hechos punibles es una cuestión de las denominadas de orden público".

Al hilo de esta resolución, el Partido Popular de Silla ha recalcado que "el socialista Vicente Zaragozá será juzgado por amenazar a una vecina que había criticado su gestión en redes". Concretamente, según los 'populares', "el primer edil de Silla dio la orden a la Policía de 'amenazar a esa pepera', una orden ejecutada por dos policías que también serán juzgados", insiste el partido en un comunicado.

La portavoz del PP en Silla, Cristina Antón, ha destacado "el respeto a todas las resoluciones judiciales, creemos en la independencia judicial y la defendemos". "Nosotros nunca atacaremos a los jueces, acataremos sus decisiones nos gusten o no", ha advertido.

PP: "PROPIO DE UN ESTADO AUTORITARIO"

Dicho esto, ha continuado Antón, "es cierto que esta resolución va en consonancia con los que nosotros siempre defendimos y es que un alcalde no puede utilizar a la Policía Local para amenazar y amedrentar a nadie". "Esto es propio de un estado autoritario, alejado de las reglas del juego democrático y, por supuesto, de lo que el PP quiere para nuestro pueblo: libertad, diálogo y bienestar para todos y todas".

A su parecer, "la amenaza a una vecina, con ese odio y menosprecio, es la punta del iceberg de un comportamiento caciquil". "Hace mucho tiempo que Vicente Zaragoza piensa que el Ayuntamiento es su cortijo y actúa en consecuencia, tanto que ha sobrepasado límites".

"Silla no merece esta manera de gobernar, Silla no merece a este alcalde. Nuestro pueblo no puede estar representado por alguien que trata de imponerse con el miedo y con prácticas camorristas; la única manera de convencer en democracia es a través del diálogo y la única vía para ganar está en las urnas", ha concluido Antón.