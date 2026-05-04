El Auditori de Castelló acoge conciertos de la orquesta Prague Philarmonia y de Julia Leshneva y Luca Pianca

El Auditori de Castelló programa conciertos de la orquesta Prague Philarmonia y de Julia Leshneva y Luca Pianca - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 4 May. (EUROPA PRESS) - -

El Auditori de Castelló, espacio propio del Institut Valencià de Cultura (IVC), presenta el concierto de la orquesta checa Prague Philarmonia, reconocida por su energía y precisión, el 7 de mayo.

La Prague Philarmonia se presenta en Castellón bajo la dirección del checo Jirí Habart, un director que revela la intensidad emocional y la riqueza sonora de cada obra. El programa que presentarán en el Auditori está compuesto por las obras 'La Clemenza di Tito' (obertura de la ópera), de Mozart, 'Metamorphosen', de Strauss, y la 'Sinfonía n.º 3 en mi bemol mayor, Op. 55', 'Heroica', de Beethoven.

El Auditori de Castelló también acogerá el 9 de mayo, a las 19.30 horas, el concierto de la soprano rusa Julia Leshneva y el suizo Luca Pianca, archilaúd, con su programa 'La edad de oro', un viaje musical a través del barroco, donde la voz lírica y la elegancia del archilaúd se encuentran para evocar el esplendor del "edad dorada" de la música europea.

Ambos conciertos están incluidos en el abono de primavera del Auditori y toda la información sobre la programación se encuentra disponible en ivc.gva.es.