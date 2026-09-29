El Auditori de Castelló habilita su terraza como nueva zona de conciertos al aire libre

Auditori de Castelló - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) amplía los espacios destinados a la música en directo con la incorporación de la terraza del Auditori de Castelló como nueva zona de conciertos al aire libre. Este espacio se suma a la programación habitual del recinto con dos primeras actuaciones en colaboración con el ciclo de música independiente SONS.

La delegada territorial del IVC en Castellón, Nuria Felip, ha señalado que la apertura de la terraza del Auditori como nueva zona de conciertos permite "ampliar las posibilidades del recinto y acercar la música al público desde un formato diferente, más abierto y cercano".

Asimismo, Felip ha explicado que esta iniciativa se enmarca en la voluntad de "seguir abriendo el Auditori a la ciudadanía mediante la utilización de distintos espacios del edificio, como ya se ha realizado con la zona de exposiciones o, durante los meses de verano, con el Refugi Climàtic Cultural".

La programación de la terraza comenzará el 1 de octubre, a las 20.00 horas, con la actuación de la banda sudafricana BCUC, integrada por siete músicos, que combina diferentes géneros contemporáneos con las tradiciones ancestrales africanas.

Su música fusiona estilos como el 'funk', el 'jazz', el hiphop y el punk 'rock', en unos directos caracterizados por transmitr mensajes de libertad y reivindicación social, especialmente en defensa de las comunidades más vulnerables.

La trayectoria internacional de BCUC fue reconocida con el WOMEX Artist Award 2023, uno de los principales galardones internacionales relacionados con las músicas de raíz y del mundo.

El 7 de octubre, también a las 20.00 horas y con entrada libre, la terraza del Auditori acogerá el concierto del cantautor británico de 'folk' acústico Rosegue Pans, que destaca por letras introspectivas.

Su propuesta musical se caracteriza por un formato intimista que combina sencillez y profundidad, con influencias de artistas como Nick Drake y Ben Howard. Sus composiciones construyen una experiencia emocional y atemporal que invita a la pausa y a la reflexión.

Toda la información sobre la programación y la adquisición de entradas está disponible en la página web del Institut Valencià de Cultura.