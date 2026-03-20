Aumentan un 17,7% los concursos presentados en órganos judiciales de la Comunitat en 2025

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VALÈNCIA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales de la Comunitat registraron durante el año 2025 un 17,7% más concursos que el año anterior. Este incremento se debe, sobre todo, al aumento de los concursos de personas naturales no empresarios, que fue del 21,6%.

Los concursos de personas jurídicas se mantuvieron estables con un leve aumento de 0,1%, mientras que los concursos de personas naturales empresarios se redujeron un 21,9% durante el año analizado, según los datos del informe 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales' elaborado por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se han conocido este viernes.

El número total de concursos ingresados durante el trimestre analizado en territorio valenciano fue de 8.376, esto es, un incremento interanual del 17,7%. Por comunidades, la valenciana es la cuarta del país en cuanto a la presentación de concursos, solo por detrás de Cataluña, donde se presentaron 17.504, Madrid, con 13.249, y Andalucía, con 11.450.

Los concursos presentados por personas naturales no empresarios en la Comunitat durante 2025 fueron 7.419 lo que significó un incremento del 21,6% respecto del año 2024. Con este registro, la valenciana se sitúa en la cuarta posición a nivel nacional. Cataluña encabeza esta lista con 14.505 concursos presentados, por delante de Madrid, con 12.201 y Andalucía donde se presentaron 10.602 concursos por parte de personas naturales no empresarias.

Por su parte, los concursos presentados por personas naturales empresarios en los órganos judiciales de la Comunitat Valenciana en el año 2025, 221, mostraron un descenso interanual del 21,9%. En este caso, la valenciana es la segunda comunidad autónoma, solo por detrás de Cataluña, que es el territorio en el que más concursos de este tipo se registraron, 1.444.

Respecto a los concursos de personas jurídicas, en 2025 se presentaron 736 en la Comunitat, cifra similar al año anterior, con un aumento del 0,1%. En este caso, la autonomía mantiene de nuevo la cuarta posición del país, por detrás de Cataluña, que fue el territorio donde se registraron más concursos de personas jurídicas con 1.555, Madrid, con 840 y Andalucía, con 777.

En cuanto a la tasa de concursos de personas jurídicas presentados en los Juzgados de lo Mercantil Valencianos por cada 100.000 habitantes, el territorio valenciano ocupa la segunda posición a nivel nacional, con una tasa de 13,6, solo por detrás de Cataluña, cuya tasa es de 19,1. La media nacional fue de un 11,1.

Por provincias, el número total de concursos presentados durante el año pasado fue de 3.948 en Valencia, 3.466 en la de Alicante y los restantes 962 concursos se presentaron en la provincia de Castellón.

De los concursos registrados en la provincia de Valencia durante 2025, 3.524 fueron presentados por personas naturales no empresarios, 325 por personas jurídicas y 99 por personas naturales empresarios. En la de Alicante, 3.022 se presentaron por personas físicas sin actividad empresarial, 342 por personas jurídicas y 102 por personas naturales empresarias. En la provincia de Castellón, las personas naturales sin actividad empresarial presentaron 873 concursos, las personas jurídicas 69, mientas que las personas naturales empresarias, 20.

LOS LANZAMIENTOS

El número de lanzamientos practicados en la Comunitat durante el año 2025 fue de 2.992, un 17,1% menos que el año anterior. Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual.

Los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), esto es por impago del alquiler, en la Comunitat Valenciana experimentaron un descenso interanual del 14,3% respecto a 2024, con 2.158 lanzamientos de este tipo. Otros 637, un 30,4% menos que el año 2024, se derivaron de ejecuciones hipotecarias. Los 197 restantes obedecieron a otras causas.

Cataluña --con 6.814, el 26,6% del total nacional-- fue la comunidad autónoma en la que se practicaron más lanzamientos, seguida por Andalucía, con 3.782; la Comunitat Valenciana, con 2.992; y Madrid, con 2.267.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, la clasificación la encabeza también Cataluña, con 5.025. Le siguen Andalucía, con 2.600; la Comunitat, con 2.158; y Madrid, con 1.931. Los primeros puestos en cuanto a los lanzamientos consecuencia de ejecuciones hipotecarias los ocupan Cataluña, con 1.050; Andalucía, con 913; Comunitat, con 637; Murcia, con 254 y Madrid, con 252.

Por provincias, en la de Valencia se practicaron 1.431 lanzamientos: 1.009 fueron consecuencia de impago de alquiler y 311 respondieron a ejecuciones hipotecarias, mientras que los 111 restantes correspondieron a otras causas.

En los Juzgados de Alicante fueron 1.259 los lanzamientos practicados, 927 consecuencia de la Ley de arrendamientos urbanos, 251 por ejecución hipotecaria y 81 por otros motivos. En la provincia de Castellón se practicaron 302 lanzamientos. De ellos, 222 fueron por impago de alquiler, 75 por ejecución hipotecaria y los otros 5 respondieron a otras causas.

Además, durante el cuarto trimestre de 2025, los juzgados de primera instancia, las secciones civiles de los Tribunales de Instancia y los servicios comunes de la Comunitat Valenciana recibieron 375 peticiones de suspensión de lanzamiento por especial vulnerabilidad y resolvieron un total de 378. Suspendieron 18 lanzamientos en aplicación del artículo 1 del Real Decreto 11/2020; 34 en aplicación del art. 1 bis del mismo real decreto; y 42 en aplicación del art. 441.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por otra parte, y en el marco de los procesos penales en los que se sustancie el lanzamiento de la vivienda habitual de aquellas personas que la estén habitando sin ningún título habilitante para ello, los juzgados de instrucción, las secciones penales de los Tribunales de Instancia y los servicios comunes de la Comunitat Valenciana registraron durante el cuarto trimestre del año pasado 35 solicitudes de suspensión y resolvieron 28.

EJECUCIONES HIPOTECARIAS

Por su parte, durante el año 2025, se presentaron en la Comunitat 3.530 ejecuciones hipotecarias en los Juzgados de Primera Instancia, Primera Instancia e Instrucción y las Secciones Civiles y de Instrucción de los Tribunales de Instancia de la Comunidad Valenciana, lo que significó un incremento interanual del 3,7% respecto del año 2024.

Por otro lado, los Juzgados de lo Social de la autonomía registraron 21.554 demandas por despido a lo largo del año 2025, esto es una reducción del 0,9% respecto de las 21.754 registradas el año anterior.

En cuanto a la tasa que relaciona el número de demandas por despido presentadas en territorio valenciano por cada 100.000 habitantes, la Comunitat Valenciana alcanza un registro de 398, lo que la sitúa en la segunda posición del país, solo por detrás de Canarias, que tiene una tasa de 477,2.

Así mismo, el número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social valencianos el año pasado, en total 12.271, fue un 1,4% inferior al presentado en el año 2024.

En cuanto a los procedimientos monitorios presentados en 2025 en los Juzgados del territorio valenciano fueron 108.469, lo que supone un descenso interanual situado en el 15,9%.

Por último, en 2025 ingresaron en los órganos judiciales de la Comunitat 212 procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social, lo que significa un descenso del 45,8% respecto del mismo periodo que el año anterior.