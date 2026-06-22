Auren integra la firma valenciana Ifedes para reforzar su división de Consultoría

Auren integra la firma Ifedes para reforzar su división de Consultoría. - AUREN

VALÈNCIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Auren, firma de origen español líder en prestación de servicios profesionales a nivel global de auditoría, asesoramiento legal, consultoría y corporate, ha incorporado a la valenciana Ifedes con el objetivo de "reforzar sus capacidades en consultoría estratégica, desarrollo de mercado y transformación organizativa".

Con más de 30 años de trayectoria, Ifedes se ha consolidado como compañía "de referencia en el acompañamiento a empresas en sus procesos de crecimiento", y se ha especializado en la orientación al mercado, la transformación de modelos de negocio y el desarrollo estratégico desde un enfoque integral, según ha informado Auren en un comunicado.

Esta integración permitirá "fortalecer" la división de Consultoría de Auren al incorporar un equipo multidisciplinar de 15 profesionales con "amplia experiencia en estrategia, marketing, ventas, internacionalización, innovación, organización y gestión del cambio".

Al frente del equipo se incorpora como socio Tomás Guillén, director general de Grupo Ifedes desde 1992 y que cuenta con una "amplia trayectoria" en consultoría estratégica, innovación, emprendimiento e inversión, además de con una "destacada vinculación" al ecosistema emprendedor y de inversión.

Fue presidente fundador de la red nacional de business angels Bigban, y, durante más de 20 años, ha participado como emprendedor e inversor en más de 50 empresas. Ha sido presidente de la Asociación de empresas de Consultoría de la Comunitat Valenciana, miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Empresas Consultoras FENAC-CEOE y de la Junta Directiva de la Confederación Empresarial Valenciana Cepymev-CEV.

Ifedes ha desarrollado durante más de tres décadas un modelo propio orientado a acelerar la adaptación de las organizaciones al mercado, combinando el desarrollo de negocio (Market Development) con la gestión del cambio interno (Change Management). Este enfoque "estratégico e integral" permite acompañar a las compañías desde la definición estratégica hasta la implantación operativa de los proyectos, alineando personas, procesos y mercado.

La firma tiene, además, una "sólida experiencia" trabajando junto a instituciones, agrupaciones sectoriales e institutos tecnológicos, con lo que han contribuido "al impulso de la competitividad empresarial y al desarrollo económico del territorio", según ha destacado Auren.

AMPLIACIÓN DE LA PROPUESTA DE VALOR

Esta integración refuerza las capacidades que Auren ya venía desarrollando en ámbitos como logística, cadena de suministro, gestión de procesos, estrategia y analítica de negocio o la optimización de costes. A partir de esta base, esta firma "amplía su propuesta de valor en ámbitos como la transformación empresarial, marketing y desarrollo de mercado, dinamización comercial y experiencia de cliente, internacionalización o innovación", al ofrecer un enfoque "más completo e integrado para acompañar a las empresas en sus retos de crecimiento y eficiencia".

En palabras de Mario Alonso, presidente de Auren, "esta integración refuerza nuestra apuesta por el crecimiento en Consultoría y por la incorporación de equipos con una sólida trayectoria y una visión muy alineada con nuestro modelo de acompañamiento a clientes. Ifedes aporta experiencia, conocimiento del mercado y una cultura de creación de valor que encaja plenamente con Auren".

Por su parte, Guillermo Giménez, socio de Consultoría de Auren en Valencia, ha señalado que la incorporación de Ifedes supone "un impulso muy relevante para nuestra oficina y para el área de Estrategia y Procesos dentro de Consultoría a nivel nacional. Sumamos un equipo con gran experiencia en estrategia y desarrollo de negocio, lo que nos permitirá ampliar capacidades y reforzar nuestra propuesta de valor en el mercado valenciano y nacional".

Para Tomás Guillén, "integrarnos en Auren representa una oportunidad para seguir creciendo, aportar valor a nuestros clientes desde una organización más amplia y mantener nuestro compromiso con el acompañamiento estratégico, la transformación y el desarrollo empresarial".

Auren cuenta en la Comunitat Valenciana con oficina en Valencia y Alicante, que suman entre ambas un equipo de cerca de 200 profesionales que prestan servicios en las divisiones de legal, auditoría, consultoría y corporate.