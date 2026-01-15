El autobús urbano de Alicante roza los 24,5 millones de pasajeros en 2025 - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El transporte urbano en autobús en la ciudad de Alicante ha superado sus mejores registros históricos y ha cerrado 2025 con un total de 24.480.605 pasajeros, lo que supone un incremento del 3,9 por ciento y de casi un millón de usuarios con respecto a los 23.562.305 registrados en 2024.

El aumento es aún mayor en las tres nuevas líneas implantadas con el nuevo contrato del transporte público, la 07P (entre la avenida de Óscar Esplá y polígonos industriales), 14 (de Gran Vía Sur a la avenida de Dénia/Jesuitas) y 28 (del hospital de San Juan al Camino del Faro). Estas tres conexiones han crecido un 20,5%, al pasar de 1.165.494 a 1.404.168, según ha informado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

El recorrido con mayor demanda es el 14, que transportó a 1.185.254 personas, con un incremento del 21,8%. La línea de las áreas industriales creció un 15,4% y trasladó a 58.628 pasajeros y la que comunica el Hospital de San Juan y el Cabo de las Huertas lo hizo en un 13% para un total de 160.286 viajeros, de acuerdo con los datos de la empresa concesionaria Vectalia MIA.

Las seis líneas de transporte a demanda (TAD) en las partidas rurales, que se presta desde 2023 mediante reserva en una aplicación y con el servicio de taxis, han experimentado un incremento del 53,7% en el número de pasajeros, al pasar de 15.656 a 24.066.

LÍNEAS

De otro lado, según el consistorio, el balance de 2025 confirma la alta demanda de las tres líneas más solicitadas del servicio regular: la 3 (Ciudad de Asís-Requena), que transportó a 5.031.773 personas; la 1 (San Gabriel-Ciudad Elegida), con 2.961.029 pasajeros, y la 2 (La Florida-Sagrada Familia), que registró 2.222.801 usuarios. Estos tres recorridos acaparan el 42% del total de 24,5 millones de viajeros durante el año pasado.

En este contexto, el concejal de Movilidad, Carlos de Juan, ha resaltado el "incremento" de líneas, la "calidad" de los vehículos, la "idoneidad" de los trayectos y la "digitalización" en la venta de abonos en el sistema TAM.

Además, ha subrayado el "acierto" de la "apuesta" del gobierno local por "una movilidad sostenible y de mejora continua de la calidad del servicio", al tiempo que ha destacado que Alicante sigue "a la cabeza en electromovilidad" en la Comunitat Valenciana con la renovación de la mitad de la flota electrificada, que se inició en 2024 y que busca consolidarse en los próximos años hasta alcanzar más del 70% de los autobuses con las etiquetas ECO y cero emisiones.

En relación con los "buenos" resultados del TAD en las partidas rurales, el edil ha apuntado que son "un reflejo de las mejoras aprobadas en la mesa de transporte", en la que se acordó incrementar la oferta potencial de expediciones y el número de paradas, que han tenido una "muy buena acogida".

"IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL"

El concejal de Movilidad también ha hecho hincapié en la "importancia social y medioambiental" de estas cifras en el transporte público urbano, en detrimento del uso del vehículo privado.

Así, ha asegurado que ello se traduce en "una mejora de la calidad del aire al reducirse las emisiones de efecto invernadero de CO2 y la huella de carbono".