Autorizada la contratación de la renovación de la red de tranvía en líneas 4, 6 y 8 de Metrovalencia por 34,8 millones

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VALÈNCIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha acordado autorizar a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) el inicio de la tramitación para contratar la renovación de la red tranviaria de Metrovalencia de las Líneas 4, 6 y 8, en los términos municipales de València y Burjassot, por valor de 34,8 millones de euros con un plazo de ejecución de tres años.

El objetivo es acometer la renovación de la red tranviaria en aquellos puntos en los que el uso continuado de la infraestructura hace aconsejable la actualización de determinados elementos. La renovación tendrá un carácter integral en algunos de estos puntos, especialmente en zonas de trazado "complejo" por su integración en la trama urbana, con el objetivo de mejorar las condiciones de explotación de la red, ha informado la Generalitat en un comunicado.

Las necesidades de la red, han expuesto desde FGV, "han ido evolucionando en los últimos años", por lo que la actuación permitirá incorporar nuevos elementos y funcionalidades para adaptar la infraestructura a los actuales requerimientos y mejorar la prestación del servicio. De este modo, los trabajos "no se limitarán a la renovación de los elementos existentes sino que también permitirán modernizar la red y dotarla de mayor versatilidad".

En concreto, se va a actuar exclusivamente en la Línea 4 en los enclavamientos de Vicent Andrés Estellés, Empalme, Pont de Fusta y el doble escape de Marxalenes. También se realizarán trabajos en el tramo conjunto de Línea 4 y Línea 6 en los enclavamientos de Cofrentes, Serrería y la curva Cabanyal-Platja Malva-rosa. Mientras, específicamente de la Línea 6 será la obra del enclavamiento de Mediterrani y, de las 6 y 8 conjuntamente, la curva Grau-La Marina.

Además, se acometerá la instalación de un escape junto a la estación de Benimaclet que permitirá "mejorar la operativa de la red y disponer de una mayor capacidad de respuesta ante posibles incidencias, facilitando la continuidad de las circulaciones".

El conjunto de estos trabajos está incluido en el Plan de Actuación de FGV 2026-2030 que tiene como uno de sus grandes objetivos renovar y modernizar la red de Metrovalencia. El plan que también afecta a la red de TRAM d'Alacant cuenta con un presupuesto conjunto superior a los 830 millones de euros, de los cuales cerca de 300 millones se destinan a la mejora de instalaciones e infraestructuras de la red de València y su área metropolitana.