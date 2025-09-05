AVA-Asaja acusa a la UE de "sacrificar al sector porcino" tras anunciar China aranceles temporales a la carne de cerdo

VALÈNCIA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha acusado a la Unión Europea (UE) de "sacrificar al sector porcino" después de que China haya anunciado este viernes que impondrá aranceles temporales de hasta un 62% a la carne de cerdo de la UE.

La organización agraria ha indicado que esta decisión es una "represalia por los aranceles que Bruselas decidió imponer en 2024 a los vehículos eléctricos procedentes de China" y ha criticado a los dirigentes comunitarios por "volver a anteponer los intereses de otros productos industriales o transformados --en este caso los coches eléctricos-- a los productos agropecuarios".

El porcino es el sector ganadero "más importante" de la Comunitat Valenciana en términos de producción y valor, seguido por el avícola, vacuno y ovino-caprino, según ha detallado AVA-Asaja en un comunicado.

En la actualidad supone entre el 60 y 65 por ciento del valor total de la producción ganadera valenciana. "Es en la provincia de Castellón donde hay una mayor concentración, ya que predominan las granjas de cebo", ha apuntado.

"En 2024, China recibió alrededor de 540.000 toneladas por un valor superior a 1.097 millones de euros, lo que representa casi el 20% en volumen y el 12,5% en valor de las exportaciones porcinas española", ha manifestado, al tiempo que ha subrayado que "en los últimos años cerca del 70% de la carne de cerdo que salió del Puerto de València se destinó al país asiático".

La organización agraria ha señalado que la UE "impuso aranceles provisionales sobre los coches eléctricos procedentes de China en octubre de 2024, que pueden llegar a un máximo del 35,3% adicional al 10% base del arancel comunitario": "Estos aranceles fueron una respuesta a las ayudas estatales que la UE considera desleales y que otorgan una ventaja injusta a los fabricantes chinos".

El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, ha criticado que "una vez más las decisiones de la UE van a provocar la asfixia al sector agrícola europeo y valenciano porque hay mucha carne de porcino que se exporta a China".

"A ello se suma que acuerdos como el de Mercosur provocarán que nuestras producciones agrarias se vean duramente golpeadas, con un mercado mucho más inestable en el futuro. Todo ello sin tomar ninguna medida para apoyar a los agricultores europeos ante el dumping social y económico, la falta de reciprocidad y falta de garantías que se merecen los agricultores y ganaderos europeos", ha concluido Aguado.