AVA-Asaja convoca charlas de médicos de La Fe en pueblos arroceros sobre la leptospirosis

Archivo - Arroz en l'Albufera - AVA-ASAJA - Archivo

VALÈNCIA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La leptospirosis --conocida tradicionalmente en el entorno de La Albufera como 'mal de la rata'-- ha registrado en los últimos dos años un repunte de casos graves en la Comunitat Valenciana, coincidiendo con episodios climáticos extremos como olas de calor y la dana, según ha informado AVA-Asaja en un comunicado.

Solo un pequeño porcentaje de las personas infectadas desarrolla la forma grave de la enfermedad, conocida como fiebre de Weil, que puede llegar a ser mortal. Sin embargo, todos los casos atendidos en el Hospital Universitari i Politècnic La Fe --algunos de ellos arroceros-- han presentado un cuadro de gravedad crítica, aunque sin fallecimientos hasta la fecha, "lo que sugiere para los investigadores que la infección podría estar mucho más extendida de lo que reflejan los casos hospitalarios y que un número indeterminado de personas infectadas podría no llegar a consultar", han dicho.

Ante la "creciente preocupación" generada en el Hospital La Fe, AVA-Asaja ha iniciado una ronda de charlas informativas en pueblos arroceros de l'Horta Sud y La Ribera Baixa en las cuales médicos del centro sanitario podrán abordar esta enfermedad con un colectivo que es especialmente susceptible de contraerla por trabajar en contacto con el agua, tierra húmeda o lodos contaminados con orina o tejidos de animales infectados, sobre todo roedores.

Las sesiones con los agricultores arroceros tendrán tres objetivos principales: informar sobre la leptospirosis y otras enfermedades infecciosas emergentes que pueden agravarse con el cambio climático y ante las que habrá que estar progresivamente más alerta --como enfermedades transmitidas por vectores como mosquitos o garrapatas, entre otras--; conocer la visión de los propios agricultores sobre los cambios que atraviesa el sector y que pueden influir en el contacto con nuevas infecciones; y ofrecer la participación voluntaria en un estudio con una extracción de sangre para evaluar el estado actual de exposición del sector arrocero a la leptospirosis y a otros patógenos emergentes cuya expansión se relaciona con la actividad agraria en el entorno del parque natural y con el cambio climático.

Las reuniones informativas de AVA-Asaja tendrán lugar el 14 de julio --siempre de 10.30 a 12.30 horas-- en El Palmar (alcaldía); el 15 de julio en Catarroja --sociedad de cazadores en el Port de Catarroja--; el 16 de julio en Alfafar --sede la acequia de Río Turia--; y el 21 de julio en Sueca --salón de la Cooperativa Valenciana del Camp Unió Cristiana--.

Médicos de La Fe ya presentaron una conferencia previa durante la última sectorial del arroz de AVA-Asaja y no descartan próximas convocatorias en la zona arrocera, en función de la evolución de la enfermedad.

El proyecto, liderado por el doctor Víctor García Bustos, de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital La Fe y el Grupo de Investigación Infección Grave del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, cuenta con la colaboración del Servicio de Microbiología de La Fe, bajo la financiación del Grupo de Estudio de Patologías Importadas (GEPI) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC).