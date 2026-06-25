Ava-Asaja exige a la Generalitat "consensuar" los parques inundables con el sector agrario: "Que se sienten y escuchen"

Naranjos inundados - AVA-ASAJA

VALÈNCIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Valenciana de Agricultores (Ava-Asaja) ha "estallado" este jueves con motivo de la jornada 'Parques metropolitanos: regeneración territorial, paisaje y mitigación de riadas', coorganizada en Valencia por el comisionado para la Recuperación tras la dana, Raúl Mérida, puesto que este departamento de la Generalitat "ha invitado a todos los colectivos implicados en la reconstrucción de la riada para debatir sobre los parques inundables, menos a los propietarios de los campos afectados por esta medida que son los que van a pagar el pato".

Mérida ha avanzado esta mañana que la Generalitat ultima un concurso internacional con un jurado de 12 miembros "de primer nivel" para elegir la propuesta que defina el diseño de los parques inundables metropolitanos. Este jurado se encargará de seleccionar, en un concurso con dos fases, cinco finalistas, de los que saldrá la propuesta ganadora.

La asociación presidida agraria por Cristóbal Aguado ha exigido a todas las administraciones, "empezando por la Generalitat", que "en lugar de ningunear a los agricultores, se sienten, escuchen y consensuen con el sector agrario las actuaciones que deben ponerse en marcha en el territorio para prevenir daños y salvar vidas en futuras riadas".

Aguado además ha afeado que el encuentro excluya a los agricultores "pese a tratarse de actores protagonistas directamente perjudicados por esta decisión": "Antes de abordar unos parques que, en caso de una fuerte riada, agravaría la inundación de cientos de explotaciones agrarias, la Administración debería agotar todas las posibles infraestructuras hidráulicas que optimicen al máximo el almacenamiento, la retención, la distribución y la rápida salida al mar de las aguas. Mientras no se hagan todas las infraestructuras que se puedan hacer, estaremos en contra de esta alternativa que nadie nos ha consultado y que nos causaría más pérdidas en nuestras tierras".

En un comunicado, el presidente de Ava-Asaja ha añadido que "en la mayoría de los campos afectados hay cultivos leñosos, que no se cambian de un año para otro, por lo que en caso de una inundación grave que asfixiara las raíces de los árboles, probablemente costaría entre ocho y diez años recuperar el potencial productivo". En ese sentido, a la hora de estudiar el establecimiento de parques inundables en áreas agrarias, Ava-Asaja cuestiona que "no se consensue con el colectivo agrario las superficies afectadas y las oportunas compensaciones".

Aguado también ha recordado el antecedente de la Ley de Protección de la Huerta de Valencia y se ha cuestionado: "¿Acaso la Generalitat Valenciana quiere hacer lo mismo que hizo el Botànic en la Huerta, primero anteponer unas supuestas políticas paisajísticas sobre los derechos de los propietarios agrícolas y luego ya veremos si compensar los daños ocasionados? El tiempo ha dejado en evidencia que esta manera de proteger la huerta lo único que ha conseguido es desproteger al agricultor, aumentar el abandono de campos y empeorar la degradación ambiental. No se puede cuidar el territorio sin cuidar a las personas que lo preservan".

En definitiva, Ava-Asaja recrimina a la Generalitat Valenciana que impulse el estudio de unos parques inundables "sin negociar" con el sector agrario, "sin agotar antes la construcción y modernización de todas las infraestructuras hidráulicas pendientes" y "sin definir las compensaciones a los agricultores por su exposición a inundaciones dirigidas a preservar las áreas urbanas".