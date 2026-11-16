AVE elabora un decálogo de peticiones a los partidos: "reforma global" de impuestos, vivienda y Corredor

La candidata del PPCV a las elecciones generales, María José Catalá (i), y el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda (c), tras una reunión, en el Hotel SH Valencia Palace, a 16 de noviembre de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) ha iniciado una ronda de encuentros para trasladar a los candidatos de los partidos que concurren a las elecciones generales del 29 de noviembre un decálogo de peticiones, entre las que incluyen "revertir la paulatina degradación" de las instituciones, ejecutar infraestructuras como el Corredor Mediterráneo, medidas en materia de vivienda y una "reforma global" para tener impuestos "razonables".

La primera de estas reuniones ha tenido lugar este lunes con los candidatos del PP a las elecciones generales María José Catalá y Óscar Clavell. Antes del acto, han atendido a los medios de comunicación el presidente de AVE, Vicente Boluda, y la también alcaldesa de València, quien ha asegurado que "firmaría completo de arriba abajo" el documento de peticiones de la asociación empresarial.

Boluda ha avanzado que el día 26 de noviembre habrá otro acto con representantes del PSOE, y que Compromís y Vox "no han comunicado todavía qué día van a venir", pero también espera que se puedan reunir con la asociación empresarial.

El presidente de AVE ha señalado que el decálogo que han confeccionado pide "determinados puntos que creemos que todos los programas de todos los partidos deben tocar".

"REVERTIR LA DREGRADACIÓN DE LAS INSTITUCIONES"

En este documento de 'Asuntos para construir una mejor sociedad', AVE reclama en primer lugar "separación de poderes y respeto institucional", y considera "imprescindible revertir la paulatina degradación de nuestras instituciones, muy politizadas". La asociación apunta al "debilitamiento de la separación de poderes y un funcionamiento anormal de la vida parlamentaria, donde priman el insulto y la crispación, frente al debate, los acuerdos y las soluciones".

En segundo lugar, en materia de educación, AVE pide "recuperar los valores del esfuerzo, la meritocracia y la corresponsabilidad de las familias" e "intentar que todos los ciudadanos, independientemente de donde vivan, tengan más y mejores conocimientos de inglés y competencias digitales". Igualmente, defiende "reforzar la conexión entre el sistema educativo y las necesidades del mercado laboral", impulsando la Formación Profesional, la formación continua y la colaboración entre empresas y centros educativos.

VIVIENDA, INMIGRACIÓN E INFRAESTRUCTURAS

En cuanto a la vivienda, AVE lamenta que se use como "arma arrojadiza política" y expone que es un "problema estructural". En la parte de la oferta, la asociación se refiere a "cuellos de botella como la disponibilidad de suelo, la reducción de la burocracia, la financiación, la fiscalidad, el contar con los profesionales necesarios para la construcción y el respeto a la propiedad privada y a la seguridad jurídica". Por la parte de la demanda, según AVE "hay un problema enorme con la incapacidad de ahorro de los compradores y con las condiciones de financiación actuales".

Los empresarios valencianos también incluyen en su decálogo la inmigración y subrayan que es "un factor clave para el desarrollo económico y social", pero inciden en que "es necesario que sea ordenada, sostenible y acompañada de políticas que favorezcan la integración plena de las personas inmigrantes en nuestra sociedad".

En materia de infraestructuras, AVE apela a una "España circular", reivindica el Corredor Mediterráneo como "eje vertebrador" y defiende asegurar los recursos hídricos necesarios para sostener sectores clave como la agricultura o el turismo. También reclama acometer obras hídricas para paliar fenómenos como la dana y "un plan de inversión y mantenimiento de las infraestructuras presentes y futuras".

Asimismo, defiende "un mix energético que nos haga menos dependientes del exterior, en el que no se cierren puertas a fuentes de energía por motivos ideológicos, siempre tendiendo hacia una energía más limpia y hacia la autosuficiencia energética".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

La asociación empresarial reclama que la financiación autonómica "debe abordarse de una vez por todas para que "todos los ciudadanos, independientemente de donde vivan, tengan cubiertos servicios públicos básicos".

Al respecto, y preguntado por si le gusta lo que está escuchando prometer a los partidos durante la campaña sobre este asunto, Boluda ha recordado que ya expresó su opinión: "En esta vida, cuando te ofrecen algo hay que cogerlo y a partir de ahí seguir subiendo".

El empresario ha destacado que el PP lleva la financiación autonómica en su programa. "Espero que lo acometan igual que espero que el PSOE siga acometiéndolo. Yo ya dije mi posición personal ya hace tiempo: lo que va adelante va adelante. Lo que sí es verdad que es importante es que lo lleva todo el mundo en el borrador de su programa y esperemos que salga de una vez, porque llevamos como 15 ó 20 años esperando", ha zanjado.

Por otra parte, AVE solicita una "reforma global" de los impuestos y los procesos administrativos, encaminada a que "se paguen impuestos razonables que permitan invertir, garantizar la continuidad y el relevo generacional en las empresas". En este punto, pide que "no se penalice el esfuerzo ni el tránsito generacional en las empresas familiares".

Por otro lado, también reivindica "actuar sobre las causas internas y externas del absentismo". Además, pide "apostar por estrategias que aumenten la competitividad de nuestra economía y la productividad de nuestras empresas", como simplificar trámites administrativos, reducir la burocracia y agilizar las licencias y autorizaciones.

CATALÁ PROMETE "GESTIÓN EFICIENTE"

La cabeza de lista del PP ha analizado las peticiones de AVE y ha señalado, respecto a la regeneración democrática, que hay "una preocupación entre la sociedad española por volver al crédito de las instituciones, regenerar la democracia, salir de la crispación y del enfrentamiento y retomar una senda de trabajo conjunto de proyectos de gestión eficiente, que es un poco lo que plantea Alberto Núñez Feijóo".

Catalá ha señalado que el PP propone "ministerios gestionados por profesionales, por expertos que se dediquen a gestionar el dinero público de forma clara". Así, ha aseverado que "algunos ministros en este momento no durarían ni cinco minutos en alguna empresa privada, por su falta de eficiencia, por su poca preparación y por su poca pericia para gestionar el dinero público".

La cabeza de lista ha apuntado que Feijóo "plantea, obviamente, tener presupuestos, que esto parece una obviedad pero no lo es en esta España que lleva desde el año 2023 sin presupuestos Generales del Estado".

La candidata se ha referido a una "auditoría integral del sistema ferroviario español, especialmente la alta velocidad"; "terminar las obras del corredor mediterráneo, hacer el túnel pasante, desde luego el soterramiento de las vías de Serrería y otras cuestiones como la eliminación de los puntos negros de seguridad ferroviaria de la provincia de Valencia, entre otros el punto negro de Alfafar y Benetússer".

PROGRAMA "MUY AMBICIOSO" PARA LA VIVIENDA

En materia de vivienda, María José Catalá ha asegurado que "el programa del PP es muy ambicioso", con medidas como poner "un millón de viviendas en marcha" gracias a la movilización de suelo, bajadas de impuestos, bonificaciones para la adquisición e incentivos fiscales al alquiler.

"Vamos a trabajar mucho en eso, lo hemos hecho en la ciudad de València. Venimos de 8 años donde se había puesto a disposición de los valencianos 14 viviendas protegidas y en tres años hemos conseguido movilizar mil viviendas", ha destacado, y ha puesto en valor que se han desbloqueado 17 Planes de Actuación Integrados (PAI). Catalá ha criticado que los reales decretos de vivienda aprobados recientemente por la vivienda "enquistan el problema".