La AVL aborda los retos de la terminología en la era de la IA en la XXV Jornada AETER

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VALÈNCIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Acadèmia Valenciana de Llengua (AVL) abordará "los retos" de la terminología en la era de la Inteligencia Artificial (IA) en la

XXV Jornada AETER (Asociación Española de Terminología), que tendrá lugar el próximo jueves, 12 de noviembre, en el Monasterio de San Miguel de los Reyes.

'Els reptes de la terminologia en l'era de la IA: recerca, pràctica i docència' es el título de este encuentro, que tiene como objetivo "analizar el papel de la terminología en la construcción y difusión del conocimiento especializado, así como reflexionar sobre los mecanismos de estandarización y su impacto social en varios ámbitos profesionales y académicos", informa el ente normativo del valenciano en un comunicado.

Se pretende de este modo "crear un espacio de debate interdisciplinario que conecte la investigación terminológica con la práctica institucional, educativa y comunicativa", explica la presidenta de la Secció de Terminologia de la AVL, Rosa Agost.

En el centro del debate estarán los retos a los que tiene que hacer frente actualmente la terminología, entre ellos mejorar los sistemas de procesamiento del lenguaje natural, preservar la diversidad lingüística, favorecer las sinergias entre todas las instituciones y centros que se dedican o transferir a la sociedad los resultados de las investigaciones.

En cuanto a la labor que lleva a cabo la AVL, Rosa Agost reconoce "los esfuerzos de la institución en la hora de actualizar los sistemas técnicos y la formación del personal para continuar introduciendo términos en el Portal Terminològic Valencià y difundir los vocabularios léxicos de especialidad".

"La lengua se habla en situaciones y contextos muy diferentes: garantizar el conocimiento no solo de las palabras del día a día, sino también de los términos de los ámbitos de especialidad, es una de las obligaciones de la AVL, y refleja la vitalidad y la utilidad del valenciano", indica la académica.

LENGUAS OFICIALES DE ESPAÑA

La estructura de la XXV Jornada AETER constará de la conferencia inaugural 'Hacia una IA socialmente sostenible', a cargo de la doctora Nuria Oliver del ELLIS (European Laboratory for Learning and Intelligent Systems).

Esta ponencia permitirá tener un contexto general de la presencia de la IA en el mundo actual y la necesidad de reivindicar una IA social, al servicio de las personas, declara Rosa Agost.

Además, se presentará el proyecto interinstitucional TeresIA, diseñado y concebido por un consorcio del cual forman parte el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), institución coordinadora del proyecto, el Instituto Cervantes (IC), el Asociación Española de Terminología (AETER), la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y el Centro Nacional de Supercomputació (BSC-CNS). Cuenta, además, con el apoyo decidido de la Dirección General de Traducción de la Comisión Europea (DGT).

TeresIA es un proyecto de investigación sobre terminologías e inteligencia artificial en las lenguas oficiales de España, que generará un metabuscador de termas así como tecnologías para la extracción y el tratamiento de neologismos.

El despliegue de este proyecto implica el trabajo en colaboración entre lingüistas computacionales, terminólogos, documentalistas, traductores y especialistas en ciencia de datos, inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural.

"TeresIA es un ejemplo magnífico de sinergias para mejorar la busca de termas y las tecnologías de extracción y tratamiento de neologismos en las lenguas oficiales del Estado español", destaca la presidenta de la Secció de Terminologia.

Antes de la clausura, tendrá lugar 'L'Àgora de l'expertesa: un espai per a conversar', un diálogo sobre la evolución de la terminología en las últimas décadas con visiones complementarias entre Teresa Cabré, presidenta del Institut d'Estudis Catalans (IEC), e Iria da Cunha, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), moderadas por Rosa Agost.

Así mismo, habrá una sesión para compartir una docena de comunicaciones presentadas para la Jornada, una exposición de pósteres y una sesión de presentación de proyectos y de experiencias de buenas prácticas docentes. Los académicos Maribel Guardiola, Mar Iglesias, Sandra Montserrat, Joan Rafael Ramos y Vicenta Tasa serán los encargados de presentar a los autores de las comunicaciones y proyectos.

El año 2026 confluyen dos efemérides de gran relevancia: el 25.º cumpleaños de la creación de la AVL y la celebración de las 25 ediciones de las Jornadas AETER. Para la Acadèmia, el hecho de ser la sede anfitriona de la XXV Jornada de la Asociación Española de Terminología "visibiliza el trabajo y el esfuerzo que l institución hace en el ámbito del estudio y fijación de las palabras de especialidad en situación de igualdad respecto de otros centros del Estado español", subraya Agost.