La AVL ve "difícilmente comprensible" que Mazón quiera reformarla sin los apoyos necesarios y pide alejar el "conflicto"

Enguix defiende la colaboración de la Diputació de València para "intentar salvar" a la institución de los recortes "por culpa de Vox"

La presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Verònica Cantó, ha indicado que es "difícilmente comprensible" que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, quiera reformar el ente normativo del valenciano si previsiblemente no cuenta con los apoyos necesarios en Les Corts. "Lo hemos dicho por activa, por pasiva y por perifrástica: crear conflicto con la lengua no lleva a ningún sitio", ha recalcado.

Así lo ha trasladado a los periodistas antes de reunirse con la vicepresidenta de la Diputació de València, Natàlia Enguix, para abordar acciones de colaboración. Mazón anunció este martes, en el Debate de Política General, que propondrá cambiar el nombre de la AVL por "Acadèmia de la Llengua Valenciana" para "ajustar" su ámbito de actuación y que así pueda velar por la "realidad diferenciada" de la lengua valenciana.

Cantó ha explicado que a la AVL "le preocupa todo lo que está pasando por la lengua" y ha hecho hincapié en que la sociedad no está por la labor de "hacer conflicto con el valenciano permanentemente". "Eso no es bueno", ha señalado, y ha defendido que "lo que necesita el valenciano es estabilidad y, sobre todo, una promoción que sea real y efectiva de su uso en todos los ámbitos".

"No es bueno hacer saltar consensos ya asumidos por la propia sociedad de ninguna de las maneras. Hay que avanzar en una lengua que pertenece a todos los valencianos y que representa a más del 50% de la población que es valencianoparlante", ha argumentado.

Además, ha reivindicado la trayectoria de 25 años de la Acadèmia y ha subrayado que "no ha faltado nunca a los principios que inspiraron su creación" en 1998 fruto de un pacto entre PP y PSOE.

Según ha expuesto, entonces fue un consenso "muy mayoritario" mientras ahora la composición de Les Corts impedirá que salga adelante la reforma que propondrá el Consell porque requiere de una mayoría de tres quintos de la cámara al ser la AVL una institución estatutaria.

"HABLA A TRAVÉS DE SUS OBRAS"

Preguntada por si cree que la AVL "está en peligro por su deriva", la presidenta ha replicado que "en absoluto", que la institución "siempre se ha mantenido en una posición institucional" y "habla a través de sus obras".

Al margen de la propuesta del 'president', ha criticado otras recientes acciones contra la AVL como el recorte presupuestario aprobado por el Consell en 2025 a propuesta de Vox o la consideración de Alicante como municipio de predominio castellanohablante. En cualquier caso, ha subrayado que estas medidas no afectan solo a la Acadèmia, sino que también "van en contra del tejido cultural y asociativo que trabaja día a día por la lengua para que esté presente en todos los ámbitos".

Por otro lado, Cantó ha explicado que la subvención estatal de 200.000 euros para la AVL anunciada hace unas semanas por la ministra de Ciencia, Diana Morant, "es legal" porque irá destinada a "proyectos muy concretos" como el diccionario normativo del valenciano. Ha avanzado que el proyecto de real decreto ya está redactado, pasará por el Consejo de Ministros y se publicará en el BOE "en muy pocos días".

Paralelamente, ha destacado que "muchos ayuntamientos" mantendrán la colaboración con el ente a pesar de que este no disponga de fondos suficientes. Son consistorios "de todos los colores políticos", como Muro d'Alcoi, Altea, la Vall d'Uixó, Elx, Borriana, Vinaròs y Benicarló.

COLABORACIÓN CON LA DIPUTACIÓ

Respecto a la colaboración de la Diputació, la presidenta de la Acadèmia ha indicado que servirá para hacer actividades ya previstas que no se podían realizar por el recorte presupuestario de la Generalitat. Esta ayuda de alrededor de 200.000 euros irá fundamentalmente para las acciones previstas en 2026 por el Escriptor de l'Any de la AVL: Francesc Almela i Vives, cronista de la ciudad de València.

Por su parte, la vicepresidenta de la corporación provincial ha destacado que llevan meses trabajando con la AVL para "intentar salvar" a la institución de los recortes "por culpa de Vox", al considerar que es necesario sacar a la lengua del conflicto político porque "el valenciano forma parte de nuestra identidad, nuestra cultura y nuestra manera de vivir".

Enguix, que forma parte de Ens Uneix y gobierna junto al PP en la Diputació, ha enmarcado la propuesta de Mazón (PPCV) en el ámbito autonómico, aunque ha admitido que ella siempre votaría a favor de la defensa de la AVL porque "el nombre está correcto y meterse en un conflicto innecesario no hace falta".

Ahora bien, ha señalado que "el nombre no hace la cosa" y que la AVL tiene "fuerza suficiente que avalan su reconocimiento". "Al final, no se puede acabar con las cosas tan rápido", ha constatado.

Cuestionada por qué le parece al presidente de la Diputació, el 'popular' Vicent Mompó, esta colaboración con la AVL, Enguix ha hecho notar la diferencia entre llegar a acuerdos con Vox y con Ens Uneix y ha defendido que la corporación quiere fomentar y proteger el valenciano. "Yo tengo mis competencias y hago lo que considero. No tengo ninguna reacción por parte del presidente", ha zanjado.