Mazón propondrá renombrar la AVL como “Acadèmia de la Llengua Valenciana”

Aboga por "ajustar" su ámbito de actuación para "defender la realidad diferenciada" del valenciano

VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ‘president’ de la Generalitat, Carlos Mazón, ha avanzado que el Consell impulsará el proceso para proponer el cambio de la ley reguladora de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), con la “reforma pertinente” del Estatut d’Autonomia al ser una institución estatutaria, para renombrarla como “Acadèmia de la Llengua Valenciana” y así, según él, “que tenga un perímetro ajustado” y permita “defender esa realidad diferenciada” de la lengua valenciana.

Así lo ha trasladado al final de su batería de anuncios en el Debate de Política General en Les Corts: “Impulsaremos los pasos necesarios para que la Acadèmia Valenciana de la Llengua sea para siempre Acadèmia de la Llengua Valenciana y, en estos mismos términos, se llame Acadèmia de la Llengua Valenciana”.

Mazón ha recordado que la AVL se creó para “alejar un conflicto perturbador y estéril” en torno al valenciano, que ha subrayado que es “nuestra lengua propia”. Ha criticado que el anterior gobierno del Botànic “aprobó criterios lingüísticos separados de los que disponía la propia AVL”, una “situación constante” durante los ocho años del anterior ejecutivo de Ximo Puig.

“Ni sus decisiones han sido observadas por todas las instituciones de la Generalitat, ni su composición y perspectivas se han acomodado al mandato de separarnos de un conflicto perturbador y estéril –ha esgrimido–. Al contrario, hemos visto hace bien poco cómo la presencia y defensa del valenciano como lengua propia, única, singular, diferenciada e inigualable se ha diluido de manera incomprensible, y la máxima institución [la AVL] ni siquiera se ha pronunciado sobre esa realidad. La hemos echado a faltar”.

Por tanto, ha sostenido que “el valenciano, nuestra lengua propia como dice el Estatut d’Autonomia, no ha contado con una defensa institucional que defienda esa realidad diferenciada”. De hecho, ha afirmado que “podría decirse” que la AVL ha convertido en un ente normativo del valenciano “en abstracto”.

Es por todo ello por lo que Mazón ve necesario, “de acuerdo a los propósitos fundamentales” de la Acadèmia, impulsar “un cambio preciso” en la institución para que tenga “un perímetro ajustado” de actuación y funciones.

Este anuncio llega meses después de que PP y Vox pactaran, en su acuerdo para aprobar los presupuestos de la Generalitat de 2025, un recorte de más de 750.000 euros para la actividad de la AVL. La institución denunció que esta decisión “hace inviable” su existencia y “anula de facto” tanto el Estatut d’Autonomia como su ley de creación. Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, aseguró que su partido quiere “estrangular” a la Acadèmia “hasta su desaparición” al considerar que es un “caballo de Troya” del “catalanismo”.

LEY DE SEÑAS

Por otro lado, el jefe del Consell ha vuelto a prometer una nueva Ley de Señas de Identidad Valenciana, para lo que se ha comprometido a "adelantar los trabajos" durante este curso con el objetivo de "proteger y mejorar nuestras singularidades y el respeto que nos merecemos".