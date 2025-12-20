AVVAC cifra en siete millones de euros las pérdidas ignoradas en el sector artístico valenciano tras la dana

Archivo - Un cuadro lleno de barro, a 6 de noviembre de 2024, en Paiporta, Valencia, tras la dana. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

AVVAC (Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló) ha presentado un informe técnico-pericial exhaustivo que concluye que la riada del 29 de octubre de 2024 provocó daños superiores a 6,9 millones de euros en el sector de las artes visuales de la Comunitat Valenciana.

Más de un año después de la catástrofe, gran parte de esas pérdidas "siguen sin ser completamente reconocidas ni compensadas", ha precisado la asociación a través de un comunicado.

El informe, basado en un peritaje específico en arte contemporáneo, documenta el "impacto real sufrido" por cerca de un centenar de artistas que perdieron estudios, obra artística, archivos, proyectos y capacidad de producción . El documento constata que las ayudas públicas activadas tras la emergencia no contemplaron el capital creativo ni los daños intangibles, "que constituyen uno de los principales activos profesionales de los artistas".

"La dana no solo destruyó espacios y materiales; destruyó proyectos y carreras profesionales en curso", ha señalado AVVAC. La mayoría de los artistas afectados trabajan "en condiciones de precariedad estructural" y en espacios situados en zonas de riesgo, "una realidad conocida y no atendida por los planes de emergencia".

Asimismo, el informe advierte de que episodios como este pueden dejar de ser excepcionales y consecuencia directa de la emergencia climática, por lo que reclama un plan estructural de protección del sector artístico .

PRINCIPALES REIVINDICACIONES

Entre las principales reivindicaciones, se encuentran el reconocimiento del peritaje especializado en arte que atienda los verdaderos daños del sector, la creación de protocolos culturales de emergencia, censos oficiales de artistas y espacios de producción, seguros adaptados al valor real de la obra y medidas que garanticen la continuidad profesional tras una catástrofe.

En este punto, AVVAC alerta de que, "sin cambios estructurales", el sector artístico "seguirá siendo uno de los grandes invisibles en situaciones de emergencia, a pesar de su aportación económica, social y cultural". El informe ofrece un marco técnico y operativo para transformar una catástrofe en una oportunidad de reforma estructural y reconocimiento del trabajo artístico. El proyecto ha sido financiado gracias al Plan de Reconstrucción de la Cultura Valenciana del Ministerio de Cultura de España.

"La cultura no puede seguir tratándose como un daño colateral. Proteger a quienes crean es proteger el tejido democrático de la sociedad", han zanjado.