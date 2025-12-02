El Ayuntamiento de Alicante abre los cuatro mercados el 6 de diciembre para "favorecer" las compras de proximidad

Compras en mercados de Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante abre este sábado 6 de diciembre, Día de la Constitución, sus cuatro mercados municipales y mercadillos con el objetivo de "facilitar las compras de proximidad" y autoriza la ampliación del horario del día 23 de diciembre hasta las 17.00 horas.

Concretamente, se ha autorizado la apertura extraordinaria del Central, el de Babel, el de Benalúa y el de Carolinas del 6 de diciembre, un festivo autorizado en la Comunitat Valenciana para la apertura de establecimientos comerciales por la campaña de Navidad en su horario habitual.

Los mercadillos municipales José Manuel Gosálbez, Carolinas, Benalúa y Babel de venta al aire libre también van a mantener abiertos sus cerca de 600 puestos de venta este sábado, de 08.00 a 14.00 horas, para "facilitar" las compras, ya que "el 34 por ciento venden productos de alimentación", según ha informado la administración local en un comunicado.

También se ha autorizado para el día 23 de diciembre la ampliación del horario de apertura de los cuatro mercados municipales hasta las 17.00 horas, mientras que el Benalúa mantendrá su horario habitual. Además, se ha ampliado el horario de accesos y permanencia de los comerciantes de los cuatro mercados municipales en el interior de ellos del 20 al 23 de diciembre, adaptado a la presencia y necesidad.

Por su parte, la concejala de Comercio y Mercados, Lidia López, ha animado a "consumir producto de calidad y kilómetro cero" de los comercios locales y ha señalado que desde el consistorio se autoriza cada año a "ampliar horarios y abrir en festivos" con el fin de "facilitar a los alicantinos las compras". Para ello, ha continuado, se aprueba un calendario de aperturas y se ponen "todos los medios necesarios para que los servicios funcionen a pleno rendimiento en estas señaladas fechas".

Para el Ayuntamiento, las fechas navideñas son uno de los períodos "de mayor actividad y ventas", por lo que con las nuevas aperturas y horarios "flexibles especiales" busca que se apoye al sector comercial, que incrementa su trabajo en un momento "clave", y que se garantice que los ciudadanos puedan realizar sus compras en los comercios de proximidad.

En este sentido, la edil ha insistido en que comprar en los mercados municipales significa "apostar por la calidad, el trato cercano y los mejores productos de kilómetro cero" y ha asegurado que acudir al comercio local tradicional es "muy importante para mantenerlo activo y promocionarlo".

De otro lado, desde la Asociación de Comerciantes Concesionarios de los Mercados Municipales han agradecido estas aperturas, ya que son momentos "importantes" de ventas y "siempre" funcionan "muy bien".

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Con motivo de estas aperturas se contará con la colaboración del servicio de Infraestructuras y Mantenimiento, Limpieza y Gestión de Residuos para el establecimiento de un servicio extraordinario de limpieza en los interiores de los mercados y baños.

También se ejecutará, según el Ayuntamiento, el establecimiento de un servicio extraordinario de limpieza exterior de los mercados municipales, un servicio de seguridad y, en el caso del Mercado Central, el servicio del compactador.