El Ayuntamiento de Alicante abre el plazo para solicitar las ayudas de 200.000 euros al comercio, mercados y hostelería

ALICANTE, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante abre el plazo para solicitar las ayudas para promocionar y dinamizar el comercio y la hostelería, así como los mercados y mercadillos. Las asociaciones podrán presentar sus solicitudes del 2 al 22 de septiembre. La convocatoria de las subvenciones se ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y cuenta con una dotación presupuestaria de 200.000 euros.

Las ayudas están destinadas a subvencionar, entre otras iniciativas, acciones dirigidas a redefinir su modelo tradicional, adecuar su estrategia de 'marketing', activar su visibilidad e impulsar su competitividad en su entorno "más cercano" y su proyección exterior en el sector comercial y hostelero, según ha detallado el consistorio en un comunicado.

Pueden optar a las subvenciones las asociaciones de establecimientos destinados a las actividades de comercio al por menor y de hostelería, así como asociaciones de vendedores en mercados y mercadillos municipales.

Cada agrupación podrá presentar una única solicitud de subvención para los proyectos y programas de la convocatoria y el modelo para optar estará disponible en la página web del Ayuntamiento de Alicante.

PLAZOS

La línea de ayudas que lanza el Ayuntamiento concede hasta 25.000 euros por programa desarrollado entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025. La solicitud para optar a estas ayudas se realiza a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Alicante.

Entre los programas que son subvencionados destaca una línea estratégica para impulsar la transformación digital del sector fomentando el uso de herramientas tecnológicas por parte de las asociaciones y sistemas de gestión inteligente.

También la formación, asesoramiento y acompañamiento para promover la presencia en entornos digitales, web, redes sociales y la comercialización online de productos y servicios a través de web propia o adhesión a 'marketplaces'.

El equipo de gobierno, a través de la Concejalía de Comercio, Mercados y Hostelería, ha defendido que hace "una firme apuesta con estas subvenciones que tienen mucho peso en la ciudad" ya que "con ellas se logra fomentar el comercio local y financiar acciones en los barrios de la ciudad para promocionar e innovar en la transformación digital".

REQUISITOS

Para optar a las subvenciones, las asociaciones tienen que estar inscritas o haber solicitado la inscripción en el Registro Municipal de Entidades del Ayuntamiento de Alicante cuando presentan la solicitud.

Los eventos y proyectos de dinamización comercial y hostelera del entorno urbano se tendrán que realizar en horario comercial, "garantizando que estén abiertos el 70 por ciento de los establecimientos asociados durante el desarrollo de las acciones, reforzando un impacto directo en la actividad económica".

Para conceder una subvención de hasta el 100% del presupuesto, se tendrán en cuenta los siguientes límites máximos de la subvención por asociación y número de asociados, estipulando que entre 30 y 40 asociados el importe máximo será de 5.000 euros; con 41 y 70, de 15.000, y con 71 o más, un límite de 25.000 euros.

La concejala de Comercio, Hostelería y Mercados, Lidia López, ha animado a entidades y asociaciones a presentarse: "El objetivo es ayudar al tejido comercial y de la hostelería para que impulsen nuevos proyectos que transformen sus negocios con una mayor innovación y profesionalidad y lo enriquezcan para dinamizarlo con nuevas campañas, actividades e iniciativas".

En este sentido, la edil ha puesto en valor el "impacto directo" de las ayudas en los pequeños comercios locales porque "no solo favorecen la recuperación y el crecimiento económico" de las zonas comerciales y de hostelería de Alicante, "sino que consiguen dinamizar el sector y avanzar en la tan necesaria transformación digital y en la implementación de buenas prácticas sostenibles".