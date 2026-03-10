El Ayuntamiento de Alicante aparta de trámites del nuevo Plan General al arquitecto que tiene una VPP en Les Naus

Archivo - Vista del Residencial Les Naus - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

El Ayuntamiento de Alicante ha apartado de trámites vinculados con el futuro Plan General Estructural (PGE) al arquitecto municipal que es propietario de una vivienda de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan, y cuyas adjudicaciones está investigando un juzgado.

Así lo ha confirmado este martes el vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar (PP), a preguntas de la prensa durante la rueda de prensa ofrecida tras la junta de gobierno local junto con la portavoz municipal, Cristina Cutanda.

Al respecto, ha apuntado que esa decisión se ha tomado "sopesadamente" y que no está vinculada a la resolución de los expedientes abiertos por el consistorio sobre este caso, que todavía no se han concluido. En este sentido, ha señalado que esas decisiones adoptadas "a nivel interno" se podrían incluso revertir una vez finalicen dichos expedientes.

Preguntado por el motivo de la decisión, el edil 'popular' ha indicado que esta se ha adoptado desde el ejecutivo municipal y la Concejalía de Urbanismo "para la tramitación de los procedimientos y el funcionamiento" de dicha área. "No es una decisión definitiva", ha abundado.

El nombre del arquitecto municipal que ahora ha sido apartado de trámites del nuevo PGE trascendió al inicio de la polémica de las VPP de Les Naus junto con el de la ya exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez (PP), que también tiene un piso en esa promoción, y el de quien fuera directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos y actual jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, con familiares entre los adjudicatarios de esos pisos. Según ha precisado este martes Villar, las dimisiones de Gómez y Pérez-Hickman fueron decisiones "personales".