El Ayuntamiento de Alicante aprueba iniciar la tramitación del plan especial de protección de Nueva Tabarca

ALICANTE, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado en junta de gobierno local el inicio de la tramitación del plan especial de protección de Nueva Tabarca mediante la evaluación ambiental y territorial estratégica por parte de la Generalitat.

Así lo ha indicado este martes la portavoz municipal, Cristina Cutanda (PP), en la rueda de prensa tras la junta de gobierno, en la que ha asegurado que se trata de un plan "muy contenido y respetuoso" que "no plantea ningún nuevo crecimiento" y "se ciñe a la calificación del suelo urbano en el interior del recinto amurallado".

Además, ha subrayado que esta iniciativa contempla "57 elementos protegidos por catálogo", establece "la protección de conjunto para más de un centenar de casas urbanas tradicionales" y limita "las demoliciones y nuevas plantas a las edificaciones contemporáneas".

El plan propone, según la portavoz, "diferentes formas de protección del patrimonio cultural de Nueva Tabarca" con el objetivo de "compatibilizar las necesidades urbanísticas y la vida diaria en la isla con la conservación de sus características propias y de su patrimonio".

Entre estas medidas, ha continuado, se encuentra la definición y clasificación de las edificaciones en tipología, la clasificación en diferentes niveles de protección, la definición de las intervenciones permitidas y la introducción de la nueva documentación para solicitud de licencias.