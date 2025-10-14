El Ayuntamiento de Alicante asegura que informará a vecinos de Séneca de "avances" en la zona y "locales para reunirse" - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Participación Ciudadana e Infraestructuras del Ayuntamiento de Alicante, Cristina García, informará a los vecinos de la plaza de Séneca de "avances en las actuaciones en la zona, del estado de los nuevos proyectos y de las distintas alternativas disponibles de locales para reunirse y realizar sus actividades".

La edil ha señalado, en un comunicado, que el "compromiso" del equipo de gobierno con la ciudadanía es "mejorar la plaza y su entorno". "Queremos explicarles los avances en todo lo que ya se ha realizado en materia de iluminación, limpieza y seguridad, así como el estado de los nuevos proyectos que se van a realizar", ha apuntado.

Además, la concejala informará "de las distintas alternativas de las que disponen para poder reunirse y realizar sus actividades". García ha explicado que los vecinos "pueden solicitar la utilización de determinados espacios municipales al igual que el resto de vecinos de la ciudad". Igualmente, prevé abordar el proyecto de nueva iluminación "tanto para la plaza como para las calles adyacentes, que ya está ultimado".

El gobierno local ha subrayado que, "a finales de agosto, la Concejalía de Infraestructuras mejoró la iluminación en la plaza de Séneca mediante la instalación de focos en el exterior del edificio del Espacio Séneca y de tiras led en la marquesina exterior, que se suman a las luminarias de refuerzo en las farolas de las calles Portugal e Italia".

A las farolas de la plaza se unieron 20 tiras led en la marquesina exterior que iluminan la explanada de la zona más próxima al edificio y varios focos exteriores instalados en la fachada del inmueble dan luz a las cuatro calles.

Previamente, ya se habían colocado focos en la parte media de los postes de las farolas en las calles Portugal e Italia para salvar la frondosidad del arbolado. También se llevó a cabo la reordenación de parte del mobiliario urbano y "algunos cambios" para "mejorar y reforzar la limpieza".