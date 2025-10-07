El Ayuntamiento de Alicante buscará nueva ubicación a sus servicios del Palas si la Cámara no le renueva el alquiler

Imagen del antiguo Hotel Palas, que es propiedad de la Cámara de Comercio - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante buscará una nueva ubicación a los servicios municipales instalados en el antiguo hotel Palas, propiedad de la Cámara de Comercio, si la entidad cameral decide finalmente no renovar al consistorio el contrato de alquiler de estas dependencias situadas entre la calle Cervantes y la Puerta del Mar.

Así lo ha señalado este martes la portavoz del ejecutivo municipal del PP, Cristina Cutanda, en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, donde ha avanzado que "en un principio" la administración quiere seguir en ese emplazamiento, que acoge, entre otras, las sedes de concejalías como Turismo y Playas y Comercio y Hostelería, además de una Oficina de Atención Ciudadana (OAC).

En este sentido, Cutanda ha aseverado que el consistorio respetará la decisión que adopte la Cámara y que si esta considera que las dependencias municipales deben continuar allí, sería necesario suscribir "un contrato nuevo".

Igualmente, ha asegurado que este asunto "nada tiene que ver" con los trámites de la nueva sede de la Cámara de Comercio en el Puerto de Alicante en el antiguo centro comercial Panoramis, cuyas obras están paralizadas desde hace meses tras conocerse que no tenían licencia. "Nosotros hacemos todos los trámites sin importar aquello que esté tramitándose por otro lado", ha señalado.