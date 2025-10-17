El Ayuntamiento de Alicante cede una sala a la Asociación del Cáncer de Mama para la práctica de pilates

El Ayuntamiento cede una sala a la Asociación del Cáncer de Mama para la práctica de pilates - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Cultura de Alicante ha cedido una sala en el Centro Municipal de las Artes a la Asociación del Cáncer de Mama de la Provincia de Alicante (Apamm) para la práctica de pilates.

La entidad va a ofrecer este año un programa de pilates financiado por la Fundación Bernabéu en el que podrán participar hasta 15 mujeres por sesión y el consistorio ha puesto a su disposición una sala polivalente para ello.

En un comunicado, la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha explicado que "la práctica de ejercicio físico es muy importante en general pero en el caso de las mujeres que sufren o han sufrido cáncer de mama puede ayudarles todavía más para mantenerse activas y fuertes y además acompañadas por otras mujeres en su misma situación".

"Cuando nos solicitaron desde Apamm el uso de un local para su nuevo programa de pilates, no dudamos en buscar un sitio adecuado en la propia sede de la Concejalía que también acoge talleres del programa municipal Aula Abierta", ha indicado la edil.

Desde Apamm han agradecido la rápida respuesta para poder contar con este espacio donde impartir la disciplina de pilates. Las sesiones se desarrollarán desde el próximo mes de noviembre hasta junio en horario de 17.00 a 18.00 horas.