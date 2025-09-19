El Ayuntamiento de Alicante completa la limpieza del barranco de Aguamarga y pide a Costas que actúe en la desembocadura

ALICANTE, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha informado de que el consistorio ya ha completado las tareas de desbroce del barranco de Aguamarga y ha reclamado a Costas una "actuación estructural" para "despejar la montaña de lodos" que queda en la desembocadura.

Los trabajos municipales han culminado después de que se hayan liberado los ojos de los puentes de la carretera N-332 y el puente del tren de Cercanías. Además, se ha abierto un canal hasta el mar que permita a esta infraestructura, situada en un "punto crítico", desaguar y "acabar con el estancamiento de aguas".

"Desde el Ayuntamiento hemos hecho un esfuerzo extra por liberar estas dos infraestructuras críticas y abrir una vía hasta el mar para que evacue el flujo habitual de agua que registra el barranco. Así intentamos evitar que se acumulen lodos y cañas, al tiempo que nos permita acometer las dos limpiezas anuales programadas antes de los periodos de lluvias fuertes", ha sostenido el edil de Limpieza Viaria, Rafael Alemañ.

Y ha incidido en que ahora es necesario que Costas "revise la desembocadura, donde hay acumulada una montaña de lodos que bloquea la salida de agua al mar del barranco", salvo el canal abierto, y que "active una actuación estructural de mayor calado" que "permita trabajar con nuestros medios de forma habitual en el cauce y mantenerlo en las mejores condiciones".

"RESPONSABILIDAD"

El Ayuntamiento ha defendido que ha actuado en estas dos infraestructuras "críticas" por "responsabilidad" para "evitar que una dana pueda dañar o afectar severamente a estos dos enclaves situados al sur de la ciudad.

En estas labores, según el consistorio, "se han retirado, además de las cañas, alrededor de 500 metros cúbicos de lodos, ampliando el gálibo de los puentes en más de un metro permitiendo pasar a las máquinas excavadoras hasta primera línea para abrir una canal de desagüe y eliminar esta zona inundada, a la espera de que Costas pueda liberar la desembocadura en toda su extensión".

BARRANCO DE LAS OVEJAS Y ALBUFERETA

De la misma forma, el Ayuntamiento ha sostenido que "avanza" en las labores de desbroce y adecuación del barranco de las Ovejas. Tras la limpieza de los tramos superiores hasta la depuradora del Rincón de León, incluida la actuación estructural acometida por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en el tramo entre la Vía Parque y la depuradora, la Concejalía de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos va a acometer el desbroce de cañas en la isla de lodos acumulados en la parte alta de la zona inundada.

Alemañ ha agradecido la "colaboración" de la CHJ, que "permite actuar donde el Ayuntamiento no llega, para así mejorar la seguridad de este tipo de cauces" y "facilitar" que se puedan acometer "las limpiezas anuales programadas con los medios municipales".

Igualmente, según ha apuntado el equipo de gobierno alicantino, "en las próximas semanas" se acometerán estas labores de desbroce en el cauce del Jucaret-Orgegia, que desemboca en la playa de la Albufereta.

"Al tratarse de un barranco encauzado estas labores requieren de un menor mantenimiento, aunque las labores de limpieza se desarrollan de forma habitual. Ahora, una vez finalizada la temporada estival, revisaremos y actuaremos en su recorrido urbano desde la desembocadura hasta las inmediaciones de Santa Faz", ha concluido Alemañ.