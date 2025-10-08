El Ayuntamiento de Alicante conmemora el Día de la Salud Mental con una jornada de sensibilización - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha conmemorado este miércoles el Día Mundial de la Salud Mental con una jornada de visibilización y sensibilización organizada por la Concejalía de Bienestar Social con la colaboración de distintas asociaciones y entidades del sector.

La cita ha comenzado con una batucada festiva a las 10.00 horas, que ha recorrido Alfonso el Sabio hasta avenida de la Constitución. Después, la edil del área, Begoña León, junto a representantes de la corporación municipal y miembros de colectivos vinculados a la salud mental en Alicante, han marchado tras la pancarta conmemorativa, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Asimismo, a lo largo de la mañana y hasta las 13.30 horas se han desarrollado actividades como talleres a cargo de distintas asociaciones, música en directo, zumba o teatro, entre otras opciones.

En el acto de apertura, León ha destacado que el lema de este año, 'Sé amable con tu mente', pretende "recordar que está bien no poder con todo y pedir ayuda, que la vulnerabilidad también forma parte de la fortaleza".

La concejala también ha señalado que este año en Alicante "se ha dado un paso muy importante", ya que "más de 400 personas de toda la ciudad han participado en el Diagnóstico Participativo de Salud Mental", un proceso de "escucha activa" que "ha permitido conocer de verdad qué sienten, qué viven y qué necesitan los alicantinos".

De ahí, ha continuado, "nacerá el primer Plan Local de Salud Mental de Alicante", un proyecto que "no solo planifica, sino que pone en valor el compromiso de toda la ciudad con el bienestar emocional y social de su gente".

Además, ha agradecido "la labor" que realiza el tejido asociativo y ha reconocido "el gran trabajo" que realizan los equipos del Servicio de Atención y Seguimiento a Personas con Problemas de Salud Mental (Sasem), que "se ha convertido en un referente por su atención cercana, personalizada y constante a personas con problemas de salud mental grave".

SEMANA DE LA SALUD MENTAL

Con este evento se ha puesto el "broche" a la Semana Municipal de la Salud Mental, que comenzó el 1 de octubre con el despliegue de la pancarta conmemorativa en la plaza del Carmen y ha incluido un ciclo de conferencias sobre el tema en el edificio municipal El Claustro.

En este sentido, durante todo el mes de octubre Bienestar Social colabora con distintas asociaciones, entidades y profesionales en el desarrollo de una "amplia" programación de charlas, presentaciones de asociaciones y una escuela de familias, todas ellas enfocadas en la salud mental.