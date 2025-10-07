El Ayuntamiento de Alicante defiende que "siempre" activa protocolos para evitar inundaciones cuando se emite una alerta

La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda (i), y el vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar (d), en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha asegurado que "siempre" que se establece una alerta meteorológica por episodios que podrían conllevar inundaciones "se convoca al Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) y se activan los protocolos".

Así lo ha manifestado este martes en la rueda de prensa tras la junta de gobierno local, al ser preguntado por el estudio de la Universidad de Alicante (UA) que revela que una de cada cinco viviendas de las partidas rurales "se encuentran en áreas con peligrosidad de inundación".

Sobre esta investigación de la institución académica, ha aseverado: "Lo que hace es ratificar que tenemos que seguir trabajando en ese tema, pero no dice nada que no se haya dicho anteriormente".

Así, Villar ha insistido en que "si realmente se decreta una alerta, se convoca al Cecopal, que tiene normas de actuación para evitar ese tipo de problemas" y que según las circunstancias se tiene "claro" cómo actuar. Además, ha explicado que "se está trabajando" para solucionar esa situación, en referencia al Plan General Estructural.