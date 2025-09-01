El Ayuntamiento de Alicante empieza a notificar la tasa de basuras por correo postal y se podrá pagar hasta diciembre

ALICANTE, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante va a notificar la tasa de basuras por correo postal entre este lunes y el próximo 15 de noviembre. El recibo por este impuesto de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos se tendrá que pagar como máximo el 22 de diciembre y quienes lo tengan domiciliado verán el cargo el 3 de ese mes.

Así, la Concejalía de Hacienda inicia el cobro tras la entrada en vigor de la nueva ordenanza en aplicación de la normativa europea que exige el Gobierno central a todos los ayuntamientos para la equiparación del coste de la recogida, transporte y tratamiento con la tasa.

Sobre este asunto, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha afirmado que "la tasa de basura responde a una obligación legal impuesta por el Gobierno de España", a la que se ha referido como "una subida drástica" que hace "que todos los municipios" hayan tenido "que disparar ese recibo", "más allá del requerimiento hecho desde Europa, que había que equiparar el coste real de la recogida y tratamiento de los residuos".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios este lunes, donde ha señalado que el nuevo impuesto "no es un capricho del Ayuntamiento de Alicante" y que el consistorio "no" ha decidido hacer ese aumento, sino "el Gobierno de España". Y ha afirmado que, aunque el consistorio ha intentado ajustarse "al mínimo posible" en esa subida, "aún así es significativa".

"Ahora bien, tenemos que ser también por otro lado conscientes, y ese es el mensaje que se manda desde Europa, de que el tratamiento de los residuos es exigente, el control y el respeto a nuestro entorno y a nuestro medio ambiente es exigente y las exigencias no son baratas, hay que pagarlo y esos costes los tenemos que pagar entre todos", ha matizado.

Posteriormente, ha insistido en que acciones como este nuevo impuesto son una "forma habitual" en el Ejecutivo central: "Ellos organizan la fiesta y la fiesta luego la tienen que costear los demás, pues este es el caso, nos han trasladado a los ayuntamientos esa responsabilidad, de tal manera que lo que parece es que es cosa de los ayuntamientos cuando realmente es responsabilidad del Gobierno de España".

Asimismo, se ha referido a medidas compensatorias de la nueva tasa como "la utilización de las tarjetas para el uso de los contenedores marrones", precisamente para que "cuanto más responsable seas en la clasificación de tus residuos, eso directamente te influya y te beneficie con descuentos" en el nuevo impuesto.

"Así que desde aquí, y aprovecho la pregunta para hacer un llamamiento, que todo el mundo se saque la tarjeta y utilice los contenedores marrones, los contenedores de orgánica, porque ese uso va a servir para reducir, para conseguir descuentos y rebajas en la tasa de basura", ha concluido Barcala.

LIMPIEZA

Por otro lado, ha insistido en que el anterior concejal de Limpieza, el vicealcalde Manuel Villar, "ya" había puesto en marcha "la reestructuración y la reorganización de todo el servicio" y que el nuevo edil encargado de esta materia, Rafael Alemañ, tiene "la misión" de "ejecutar esa reestructuración y esa reorganización".