El Ayuntamiento de Alicante finaliza la reforma de espacios verdes del paseo portuario

ALICANTE, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante, a través del departamento de Zonas Verdes, ha culminado la reforma integral de los espacios verdes del paseo portuario. Esta actuación, llevada a cabo por el servicio de Brota Alicante, que presta la empresa concesionaria STV Gestión, ha supuesto "una completa renovación de las infraestructuras de riego y la mejora paisajística mediante nuevas resiembras y plantaciones de especies arbustivas mediterráneas adaptadas al entorno".

Así lo ha destacado el consistorio en un comunicado, en el que ha detallado que la intervención "da respuesta a los problemas detectados en el sistema de riego de esta zona, un entorno urbano con gran tránsito peatonal, tráfico rodado y una exposición constante a la influencia del mar".

"Uno de los ejes de la intervención ha sido precisamente la elección de especies resistentes, capaces de integrarse en un espacio de alto valor paisajístico como es la fachada litoral de la ciudad. En este sentido, el nuevo diseño vegetal del paseo portuario incorpora arbustos que toleran la salinidad y las condiciones propias del clima mediterráneo y aportan una mejora estética al conjunto del paseo", ha apuntado.

En concreto, se han plantado 'Bougainvillea glabra', conocida por su floración "vistosa y prolongada"; 'Nerium oleander' o adelfa enana, una especie de hoja perenne y flor colorida que tolera ambientes salinos; 'Tulbaghia violacea', valorada por su aroma y su capacidad de cubrir espacios de forma ornamental; 'Cyca revoluta', una planta de porte escultural "muy usada" en jardinería urbana; 'Cyrtomium falcatum', un helecho resistente que aporta verdor durante todo el año, y 'Pittosporum tobira', una especie "muy habitual" en alineaciones por su adaptación al entorno urbano y su resistencia.

El concejal de Parques y Jardines, Rafael Alemañ, explica que "el objetivo del Ayuntamiento de Alicante con este tipo de actuaciones es reforzar el valor ambiental y estético de los espacios públicos más transitados, mejorando la percepción ciudadana y contribuyendo a una ciudad más amable, verde y sostenible".

"Con esta intervención, el paseo del Puerto renueva su imagen y funcionalidad como uno de los corredores urbanos más representativos de la ciudad, ofreciendo a vecinos y visitantes un entorno natural cuidado y plenamente integrado en el paisaje costero", ha añadido el edil.

REPOSICIÓN DE PLANTAS

Al margen de esta actuación específica, desde Brota Alicante se desarrolla también estos días una "reposición masiva" de plantas de flor y especies arbustivas en toda la ciudad.

Así, se ha trabajado en parterres, medianas y otros espacios verdes alicantinos, incluidos espacios como la Explanada o la plaza de Gabriel Miró, donde se ha repuesto la planta que, por distintos motivos, faltaba en las plantaciones de parterres mixtos.

En el caso de la Explanada, los parterres se han delimitado con postes de madera para evitar, en la medida de lo posible, daños durante el crecimiento de las distintas especies. Estos postes se retirarán una vez que se consolide la nueva plantación.

Igualmente, y de cara a la celebración de la festividad de Todos los Santos, se ha realizado el tradicional trabajo de mantenimiento de las instalaciones del cementerio municipal, según ha apuntado el consistorio.

El equipo de gobierno ha indicado que desde Zonas Verdes "se continúa trabajando para optimizar el mantenimiento de los parques y jardines mediante soluciones sostenibles, adaptadas a las condiciones climáticas y urbanas de Alicante, apostando por un modelo de gestión que combine funcionalidad, ahorro de recursos y calidad ambiental".