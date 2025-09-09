El Ayuntamiento de Alicante forma a policías locales y bomberos en intervenciones ante el riesgo de inundaciones

El Ayuntamiento forma a policías locales y bomberos en intervenciones ante el riesgo de inundaciones - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante, a través de la Concejalía de Seguridad, está desarrollando esta semana unas jornadas técnicas de formación en intervenciones ante el riesgo de inundaciones, dirigidas a más de 150 mandos y efectivos de nueva incorporación de la Policía Local y bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis).

El objetivo es que los cuerpos de seguridad municipales "estén formados, preparados y coordinados para actuar ante situaciones de lluvias intensas o inundaciones, de forma que se optimice la eficacia y la respuesta en las intervenciones", según ha explicado en un comunicado el edil del área, Julio Calero.

Estas jornadas se organizan cada año para "garantizar" que los mandos y los efectivos que se incorporan a los bomberos y a la Policía Local conozcan "bien" los planes de actuación y estén al corriente de posibles actualizaciones.

La formación la imparten técnicos de Protección Civil y mandos de Policía Local y bomberos, que transmiten a los asistentes información actualizada sobre el Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de Inundaciones y sobre las medidas de autoprotección para los efectivos en caso de intervención.

Las jornadas se desarrollan en la Jefatura de la Policía Local de Babel, han comenzado este martes y se extenderán hasta el jueves, en un total de cinco sesiones. En ellas participarán más de 150 efectivos de bomberos y Policía Local.