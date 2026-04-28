El Ayuntamiento de Alicante incorporará "entre cuatro y cinco personas" para reforzar la atención por la regularización

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Europa Press C. Valenciana
Publicado: martes, 28 abril 2026 13:16
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   ALICANTE, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El vicealcalde de Alicante, el 'popular' Manuel Villar, ha afirmado que el Ayuntamiento está "agilizando" un expediente para incorporar "entre cuatro y cinco personas" para reforzar y prestar "apoyo" a personal municipal en la atención a migrantes por el proceso de regularización. El objetivo, según ha indicado, es tratar de "mitigar" la "avalancha".

   Así lo ha señalado este martes en la rueda de prensa ofrecida tras la junta de gobierno local. En esta comparecencia ante los medios de comunicación, Villar ha reiterado el rechazo del ejecutivo del alcalde Luis Barcala a este proceso, en la misma línea que la semana pasada, cuando ya criticó al Gobierno central al considerar que esta iniciativa no contempla "medios materiales y humanos".

   En todo caso, ha insistido en que el consistorio hará todo lo que esté en sus "manos" para cumplir con esta normativa, que, a su juicio, ha sido creada para que la "cumplan otros", y ha justificado la decisión de reforzar personal en el "sobreesfuerzo" existente en la concejalía encargada de atender a solicitantes.

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