El Ayuntamiento de Alicante licita un nuevo contrato de zonas verdes por 45 millones para los próximos cuatro años

ALICANTE, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha acordado este martes sacar a concurso público un nuevo contrato del servicio de conservación y mantenimiento de zonas verdes de la ciudad en tres lotes por 44.759.548,64 euros para los próximos cuatro más uno de prórroga.

Este se incrementará en un millón de euros anuales para atender el mantenimiento de nuevos espacios y aumentar la plantilla en 20 operarios en cada ejercicio, según ha explicado el ejecutivo municipal del PP en un comunicado.

Además, ha explicado que Alicante necesita en la actualidad cuidar "más de tres millones de metros cuadrados de zonas verdes, 75.000 árboles en calles y plazas, más de 6.500 metros cuadrados de parterres y los montes urbanos y periurbanos de la ciudad".

También se incluye el mantenimiento de las zonas ajardinadas de la isla de Tabarca, el Castillo de Santa Bárbara y de los parques Pedro Goitia, Lo Morant, La Marjal, Sergio Melgares, Juan Pablo II, Isla de Corfú, El Palmeral, La Ereta y los de La Tuna y del Mar.

La nueva contrata se ocupará también del mantenimiento de la red de riego, mobiliario en los parques, vallados, barandillas, pavimentos, taludes y muretes, alcorques, bulevares y rotondas, señalización, así como instalaciones deportivas en parques, entre otros, para el mantenimiento integral de estos espacios. Dentro del contrato, también se aporta el suministro de las 15.000 cañas para la Romería de la Santa Faz y 20 árboles ('Abies normanniana') de ocho metros de altura para Navidad.

TRES LOTES

El nuevo contrato se divide, como el actual, en tres lotes. El primero se encarga el mantenimiento general de todas las zonas verdes y redes de riego excepto las zonas forestales. Por su parte, el segundo se destina al cuidado de las zonas forestales como son el Benacantil, Serra Grosa, Orgegia, Cala Cantalar, Tossal y Sierra del Porquet. Finalmente, el tercero se reserva a centros especiales de empleo en el que se encargan del espacio de la Vía Parque entre Gastón Castelló y avenida de Novelda, así como de los jardines de Benisaudet.

Además, en el primer lote se prevé incrementar la plantilla hasta un total de 170 efectivos, entre personal directivo y operarios que atenderán el nuevo servicio encargado de velar por estos espacios medioambientales, "con la novedad de que se incrementarán a razón de 20 operarios anuales para hacer frente a las nuevas incorporaciones de espacios a mantener dentro del contrato, que también se incrementará en términos económicos en torno a un millón de euros anuales". El segundo también incorpora un equipo más, por lo que se podrá disponer de cuatro para el mantenimiento de las zonas forestales del municipio.

El objetivo que persigue el departamento de zonas verdes municipal es que el nuevo contrato pueda estar operativo para 2026, coincidiendo con el vencimiento del actual el 31 de diciembre del presente ejercicio. El pliego contempla incorporar nueva maquinaria, "en la que se prima, como ya se aplicó en el anterior contrato, la sostenibilidad con uso de energía eléctrica en todos los casos posibles".

El edil de Parques y Jardines, Rafael Alemañ, ha detallado que el equipo de gobierno ha impulsado este nuevo contrato "para hacer frente a las necesidades actuales y futuras de esta ciudad, previendo la incorporación de nuevos espacios verdes y el refuerzo necesario de la plantilla para hacer frente" a esos escenarios "con garantías".