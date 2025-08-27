El Ayuntamiento de Alicante limpia barrancos en tramos urbanos para "minimizar daños" en caso de lluvias torrenciales

Trabajos de limpieza del Ayuntamiento de Alicante en el barranco de Agua Amarga - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ya ha iniciado trabajos de limpieza y desbroce de los cauces de los barrancos en tramos urbanos para "su buen mantenimiento" y "minimizar daños en caso de que se produzcan lluvias fuertes en otoño".

La actuación comenzó el lunes en el barranco de Agua Amarga y se prolongará hasta finales de semana en la desembocadura. A continuación, se limpiará la parte que queda entre los dos puentes. Toda esta área es municipal y, por ello, se encarga de ella el consistorio.

En el caso del tramo que llega desde el puente hasta el mar, este está catalogado como zona de dominio marítimo-terrestre y "corresponde a Costas su limpieza", según ha subrayado el Ayuntamiento en un comunicado.

Por su parte, la limpieza en el barranco de las Ovejas comenzará el lunes que viene en su primer tramo, en una actuación que se prolongará durante 15 días aproximadamente. El Ayuntamiento ha explicado que solicitó al Ministerio la limpieza de la parte alta del cauce, desde el puente de la autovía hasta la depuradora, que ya ha realizado Tragsa, y entre esa zona y el puente de San Gabriel se hagan cargo los servicios municipales.

De otro lado, el consistorio ha apuntado que los trabajos para retirar vegetación y limpiar el cauce que desemboca en la Albufereta se llevarán a cabo en el mes de septiembre.

El concejal de Limpieza, Rafael Alemañ, ha explicado que la administración local "cumple con la limpieza de los barrancos, como no puede ser de otra manera", y como viene realizando "dos veces al año, antes de primavera y antes de otoño, para mantener en buenas condiciones los cauces, especialmente ante la posibilidad de que se produzcan episodios de lluvias fuertes".

"Ya estamos actuando en Agua Amarga y la semana que viene empezaremos con el barranco de las Ovejas", ha afirmado el edil, quien ha destacado que "es vital" que "todas las administraciones" actúen en este sentido "porque de esa responsabilidad y ese trabajo depende no lamentar después si se producen lluvias importantes al minimizar los posibles daños".