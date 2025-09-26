El Ayuntamiento de Alicante mejora asfaltado e iluminación en varias calles de Vistahermosa

ALICANTE, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante continúa con los trabajos de mejoras de asfaltado de viales y de luminarias en varias calles de la zona de Vistahermosa. En concreto, entre la Gran Vía y la avenida Antonio Ramos Carratalá. Estas actuaciones se suman a las ya realizadas entre las avenidas de la Albufereta y Caja de Ahorros.

La concejala de Infraestructuras y Participación Ciudadana, Cristina García, se ha reunido este viernes con representantes de la asociación vecinal Vistahermosa Limpia y Segura para planificar las próximas actuaciones y recoger sus demandas dependientes de otras áreas municipales, según ha informado el equipo de gobierno en un comunicado.

En esta cita, ha visitado las calles en las que el área de Infraestructuras va a actuar próximamente. Se trata del asfaltado y la colocación de luminarias en las calles Severo Ochoa y Médico Pascual Devesa, dos de las principales de esta zona.

"Seguimos trabajando para mejorar las infraestructuras y el mantenimiento por toda la ciudad en un plan calendarizado por distritos que ya hemos iniciado en el centro, casco antiguo y Vistahermosa y que continuará por Miguel Hernández, San Antón, Carolinas, Playa San Juan y Garbinet, que va a suponer una inversión de dos millones de euros", ha apuntado García.