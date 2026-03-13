El Ayuntamiento de Alicante muestra su "máximo respeto a las decisiones judiciales" tras la detención de Carlos Baño

La concejala de Comercio del Ayuntamiento de Alicante, Lidia López (PP) - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno del alcalde Luis Barcala (PP) en el Ayuntamiento de Alicante ha mostrado este viernes su "máximo respeto a las decisiones judiciales" tras la detención del presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), Carlos Baño.

Así lo ha señalado la concejala de Comercio, la 'popular' Lidia López, en un comunicado remitido a la prensa, después de que agentes de la Policía Nacional hayan arrestado a Baño, en el marco de una investigación abierta hace meses por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de una denuncia relacionada con el programa de los bonos comercio de los años 2022 y 2023 de la Diputación de Alicante en una veintena de municipios de la provincia.

La edil, que ha ofrecido la "total colaboración del Ayuntamiento para esclarecer los hechos que la justicia considere oportuno", ha sostenido que los bonos comercio de la ciudad de Alicante "nunca se gestionaron con Facpyme ni los investiga la Fiscalía".

López ha abundado en que el consistorio alicantino "gestionó directamente" la primera edición de estos bonos en 2021 y que "las siguientes se desarrollaron a través de la Cámara de Comercio, mediante un convenio fiscalizado por todos los órganos municipales", pero "nunca" con Facpyme.

"Nuestra gestión ha sido completamente clara, lícita y transparente en todas las ediciones, como se puede comprobar en los expedientes municipales de tramitación y fiscalización", ha recalcado la concejala.