El Ayuntamiento de Alicante ofrece 339 actividades en centros de mayores este curso - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ofrecerá este curso 2025-2026 un total de 339 actividades en los centros municipales de mayores. El plazo de inscripción se abrirá el día 10 de septiembre y la programación comenzará el 1 de octubre.

La junta de gobierno ha aprobado este martes la clasificación de ofertas para los servicios de gestión y ejecución de talleres, cursos y otras actividades en estas dependencias municipales, según ha informado el consistorio en un comunicado.

La empresa mejor clasificada es Podium Gestión Integral SL, con una oferta de 308.000 euros por dos años de servicio. Con el nuevo contrato, aumenta un 38 por ciento el número de horas de servicio, que pasan de 4.900 a 7.950, y un 42% la cifra de talleres, de 66 a 114.

A los talleres que prestará la empresa adjudicataria, se suman los que imparten personas mayores voluntarias y el personal municipal. En total, en el curso 2025-2026 se realizarán 339 actividades en los 19 centros de mayores, en Club Atlético Montemar, la Playa del Postiguet y el Centro Municipal de las Artes.

La concejala de Mayores, Begoña León, ha destacado que "el bienestar de los mayores de Alicante es una de las prioridades de este equipo de gobierno y estamos multiplicando los servicios, recursos y campañas para combatir la soledad no deseada y promover el envejecimiento activo".

"Hemos realizado un esfuerzo presupuestario para incrementar el número y horas de talleres y actividades que se realizan en los 19 centros municipales de mayores, con el objetivo de optimizar la oferta de un servicio que presta una gran labor y que es muy demandado por los casi 27.000 usuarios", ha añadido.

León ha indicado que "es necesario hacer una mención especial a las personas mayores voluntarias que con sus conocimientos y tiempo favorecen que la programación de los centros municipales de mayores sea muy variada y diversa, ya que 166 de los talleres que se imparten son gracias a su colaboración".

ACTIVIDADES

Entre las actividades y talleres que se ofrecen están gimnasia, pilates, zumba, cardio latino, taichí, yoga, estiramientos y entrenamiento funcional. También de estimulación cognitiva para entrenar la mente, escritura creativa y tertulias literarias.

Asimismo, existen propuestas de artes escénicas como música, bailes (sevillanas, flamenco, latino, 'country', baile musical, danzas regionales o bailes del mundo) y teatro, así como formativas, con cursos de inglés y frances, historia, 'coaching', nuevas tecnologías, uso del móvil y fotografía.

Igualmente, se han previsto actividades artísticas como manualidades, pintura, dibujo, historia del arte y mosaico, además de manuales, como costura, corte y confección, ganchillo, taller de arte 'journaling', bisutería, 'patchwork', bordado y bolillos.

Otras van dirigidas a la prevención de artrosis, radiestesia, risoterapia, filosofía para la vida, huerto urbano, meditación o bailoterapia. Además de los talleres, se realizan salidas medioambientales y culturales, charlas para la promoción de la salud y la prevención de la seguridad en las personas mayores, bailes semanales, juegos de mesa, semanas culturales, una jornada deportiva y muestras de música y baile y de teatro sénior, junto con actividades navideñas.

INSCRIPCIÓN Y FECHAS

Toda la información sobre la inscripción está ya disponible en la web municipal y a partir del día 8 de septiembre se podrá consultar la información de cada actividad, con enlaces para cada taller en https://www.alicante.es/es/contenidos/actividades-centros-municipales-mayores-curso-2025-2026.

La inscripción se hace en línea para quienes puedan hacerlo desde sus domicilios, a través de la página web, pero también es posible hacerla de forma presencial en los centros de mayores. Para ello, se habilita un operativo durante los días de inscripción, con personal de apoyo para atender a las personas que asistan y que puedan realizar su inscripción "con todo el asesoramiento que necesiten".

Las fechas de inscripción van del 10 al 18 de septiembre, el sorteo será el 19 y la publicación de plazas vacantes el 22. Está previsto que las actividades arranquen el próximo 1 de octubre.