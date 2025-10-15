El Ayuntamiento de Alicante preadjudica a Lunetoile la gestión del Hotel Casa del Gobernador de Tabarca por 15 años

ALICANTE, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La mesa de contratación del Ayuntamiento de Alicante ha propuesto este miércoles la adjudicación de la gestión del hotel situado en la Antigua Casa del Gobernador de Tabarca por 15 años a la empresa Lunetoile Ocio 9, que presentó una propuesta económica de 1.748.554 euros.

Además de esta compañía, otras seis se interesaron por este concurso público municipal. En concreto, Poseidón Water Sports, Paladar 2012, Hotel Boutique Isla de Tabarca, Hotel Polamar, Transportes Marítimos Nueva Tabarca y la unión temporal de empresas (UTE) integrada por Simpro Proyectos, Jengibre y ATM Muhc, según ha explicado el consistorio en un comunicado.

El actual Hotel Boutique Isla de Tabarca dispone de 15 habitaciones y una categoría de tres estrellas. La concesión demanial para uso privativo debe mantener estas 15 habitaciones, una de ellas doble adaptada para personas con movilidad reducida, 13 dobles y una familiar.

La categoría es la aprobada actualmente, por lo que si el adjudicatario prevé modificarla deberá presentar un proyecto ante la Conselleria de Turismo para cambiar la calificación en función de los servicios prestados.

El inmueble de la antigua Casa del Gobernador que acoge la infraestructura hotelera, ubicado en la calle Arzola de la isla, es un edificio del siglo XVIII rehabilitado para prestar el servicio turístico en Tabarca. El hotel puede permanecer abierto todo el año, con la salvedad de que podrá cerrar durante tres meses en temporada baja si así lo considera el adjudicatario.

La Concejalía de Turismo ha precisado que la gestión se concederá durante 15 años sin posibilidad de prórroga, mientras que la que ahora termina se concedió por diez años. Desde el momento de la adjudicación, que se prevé durante los próximos días, la empresa tendrá un mes para poner en marcha la gestión hotelera.